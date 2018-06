Gustul copilăriei, prima provocare a semifinalei „Chefi la cuțite”

În seara aceasta, de la ora 20:00, semifinala Chefi la cuțite” îi găsește pe cei nouă bucătari rămași în probele decisive mai determinați ca oricând să dea tot ce au mai bun la bancul de lucru. Ediția plină de strălucire îi va trece pe concurenți prin toate stările, de la lacrimi și zâmbete, la agonie și extaz, pentru că meniul serii va include și multe surprize pentru cei care au ajuns până în acest punct al competiției. Trei probe consecutive vor strânge rândurile în bucătărie, căci la sfârșitul semifinalei, doar trei dintre cei mai talentați candidați ai sezonului 5 își vor adjudeca locul în marea finală de poveste. Numele finaliștilor, dar și numele câștigătorului vor fi dezvăluite în ediția ce va continua marți, 26 iunie, pe Antena 1, de la ora 20:00.

Prima probă a serii de luni este cea a amintirilor dragi, căci concurenții vor avea de pregătit deserturi savuroase ce îi trimit cu gândul la cele mai frumoase momente din copilărie. Cei nouă vor găti de data aceasta singuri, fără să mai facă echipă și fără să mai fie îndrumați de către cei trei chefi, tocmai de aceea semnătura culinară a fiecăruia trebuie să fie cât mai bine conturată în preparatele finale. Tema sesiunii de gătit le pune zâmbetul pe buze bucătarilor, ce resimt din ce în ce mai mult dorul de casă, însă o surpriză neprevăzută va da naștere celor mai emoționante reacții în platou: “Gina, ți-ai pus în cap să ne faci pe toți să plângem? Eu am lacrimi în ochi.”, afirmă chef Scărlătescu. Despre ce este vorba telespectatorii vor descoperi în această seară, de la ora 20:00.

Chefii sunt și ei mai emoționați ca oricând, iar după opt confruntări pe echipe în care rivalitatea dintre ei a atins cote maxime, cei trei jurați vor da ultimele sfaturi, ultimele indicații oamenilor alături de care au luptat. Chef Florin Dumitrescu vrea să câștige războiul alături de cei doi bucătari, după un sezon plin de piedici în care a adjudecat o singură probă: „Sunt cel mai fericit că s-au terminat battle-urile. Iar faptul că am doi oameni în semifinală este o victorie în sine.”. La bancul de lucru alăturat, chef Cătălin Scărlătescu va intra în lupta de azi cu patru bucătari și vrea să fructifice acest avantaj pentru a vedea finala strălucind în culoarea galben: “Sezonul 5 pentru mine a fost fantastic. Am patru victorii, ceea ce nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Nu am cum să ajung cu patru oameni în semifinală și să nu am cel puțin doi oameni în finală. E imposibil. Tocmai de aceea… voi avea.”. Mentorul celei mai vesele echipe, chef Sorin Bontea, este convins că energia bună se transmite în preparate, tocmai de aceea îi sfătuiește pe concurenții săi să gătească cu emoție și să se bazeze pe gust: “De acum depinde doar de ei, nu mai depinde de mine. Așa că le urez succes și sper ca ai mei să meargă mai departe.”

Nu mai puțin de trei probe de semifinală îi vor supune la cele mai grele încercări culinare pe cei care s-au calificat: Marlena Botezatu, Cristina Pavel și Robertino Țarălungă din echipa verde a lui chef Bontea, Bogdan Vandici și Gabriel Mocanu din echipa albastră a lui chef Dumitrescu și Mihai Chelaru, Amedeo Drosu, Ștefania Manea și Răzvan Constantin din echipa galbenă a lui chef Scărlătescu.

În seara aceasta, cei din fața micilor ecrane vor fi martorii unei ediții pline de strălucire, emoții fără limite, mâncare savuroasă și farfurii impecabile. Numele finaliștilor va fi dezvăluit mâine seară, căci probele semifinalei se vor continua marți, însă rândurile din bucătărie vor fi restrânse de primele provocări ale ediției difuzată astăzi. Cine rămâne în cursa către marele titlu și ce bucătari își vor păstra locul la bancul de lucru, telespectatorii Antena 1 vor vedea azi, de la ora 20:00, la “Chefi la cuțite”.