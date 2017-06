Octavia Geamănu revine la Observator

După o absență de jumătate de an, pauză pe care și-a luat-o după ce a devenit mămică, Octavia Geamănu se întoarce în casele telespectatorilor la Observator. „Vara de 100 de zile” începe la Antena 1 și odată cu ea prezentatoarea Observator își reia activitatea din redacție cu multe idei și entuziasm pentru această campanie. „Revin cu gânduri multe și ancorate în realitatea redacției de azi, care s-a schimbat puțin de când am intrat eu în concediu. Și, în același timp, mă bucur că pot să fiu din nou alături de telespectatori, de care mi-a fost dor. „Vara de 100 de zile” este proiectul care mă readuce în fata telespectatorilor. Sunt ambasadorul acestei campanii, în cadrul Observatorului. Mi se potrivește de minune rolul ăsta de, dacă vrei, ambasador al bunei dispoziții. De pe 1 iunie, timp de 100 de zile, o să vedeți cele mai frumoase locuri din România cu oameni care știu să aprecieze ce le-a dat natura, o să vă arătăm destine de film, o să vă arătăm cum să vă umpleți timpul liber într-o manieră de neuitat, o să facem ca aceste 100 de zile să fie pentru voi un fel de "time of your life", spune Octavia. Mai mult, prezentatoarea va avea în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 15.00, live-uri pe pagina de Facebook Observator, cu multe știri, informații de petrecere a timpului liber sau subiecte legate de vacanță.

Întoarcerea la Observator o va ține pe Octavia departe de Andrei, băiețelui ei, cel puțin câteva ore pe zi, însă frumoasa blondă mărturisește că se bazează pe susținerea celor dragi. „Sunt norocoasă că am putut sta 6 luni în fiecare clipă cu Andrei. Nu e zi în care să nu-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru bunătatea infinită pe care mi-o arată. Marian este mai mult decât mi-l imaginam în rolul ăsta. Este minunat să îi privesc împreună. Nu s-a pus niciodată problema unor sarcini și cu atât mai mult a împărțirii lor. Totul vine de la sine. Suntem un trio formidabil - așa ne spunem. În plus, suntem norocoși să fi întâlnit un om bun, pe care l-am observat în toată această perioadă și în care am încredere că va avea grijă de Andrei așa cum o fac eu”, mai spune Octavia.