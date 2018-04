Renata Cilan, câștigătoarea celei de-a șasea ediții ”iUmor”

Renata Cilan este câștigătoarea celei de-a șasea ediții ”iUmor” din acest sezon și va merge în finală alături de Mihaela Buhuș, Dan Cîrstea, Andrei Cojocaru, Cătă Dum și Dan Țuțu.

Renata Cilan, în vârstă de 21 de ani, a mărturisit încă de la început că îl place pe Mihai Bendeac. Numărul său de stand-up bazat pe experiențele sale intime sau, mai exact, pe lipsa lor, i-au adus toate cele trei voturi ale juraților, dar și aplauzele lor. ”În general, oamenii spun că femeilor nu le stă bine să spună anumite cuvinte. Tu ai avut uneori rețineri?”, a întrebat-o Delia, iar Renata a recunoscut că nu a avut astfel de blocaje, dar nici nu le-a arătat materialele sale părinților pentru că ”nu au vârsta potrivită”.

”Mie mi-a plăcut, nu atât de bun cât să te trec mai departe, dar a fost un număr interesant. Continuă să gândești așa, pentru că vei ajunge departe”, a încurajat-o Cheloo.

”Am avut atât de multe momente de cumpănă în 2 ani și jumătate, dar am fost și martorul unor momente care au schimbat în mod clar viețile unor oameni. Având experiența asta în spate, știu când cineva are un moment glorios, care devine viral și începând de a doau zi pleacă în turneu, viața i se schimbă și devine celebru. Și sunt convins că asta se va întâmpla cu tine în orele următoare difuzării acestui moment”, i-a spus Mihai Bendeac.

”Renata e un concurent de finală!”, a spus și Delia, iar aceasta a primit cele trei voturi ale juraților, dar și pe cele ale telespectatorilor, astfel că a intrat în finală.

Alex Furman nu este la prima apariție la ”iUmor”, ci a fost prezent și în sezonul 3, când le-a povestit juraților despre religia sa dedicată ananasului. De această dată, Alex susține că și-a găsit vocația ca magician și a renunțat la ”religia” sa, chiar dacă avea câțiva adepți. ”Dacă nu iau cele trei LIKE-uri, merg acasă și plâng în pernă”, a spus acesta înainte să intre pe scenă.

Momentele sale de magie făcute cu umor și o stângăcie mai mult sau mai puțin simulată, le-au captat atenția juraților, însă emoțiile sale i-au pus piedici. ”Numărul tău a fost unul bun”, l-a lăudat Delia, în timp ce Cheloo a fost foarte curios să afle cum a făcut lichidul să dispară dintr-un pahar. Alex nu a vrut însă să divulge secretul, chiar dacă refuzul său l-ar fi putut costa un vot. Cu toate acestea, Alex a primit trei LIKE-uri chiar și spre surprinderea lui: ”Data trecută când am venit am primit un LIKE deși lumea râdea, acum poate au râs pe interior”.

Cei doi membri ai Circului Moccos au venit din Japonia pentru o reprezentație care i-a intrigat pe cei trei jurați ”iUmor”, care nu s-au putut decide dacă a fost vorba despre un abandon de familie sau despre o poveste de dragoste. În timp ce Cheloo a remarcat latura practică, Delia insista că numărul a fost o metaforă. ”Ea își dorea să îl găsească pe prințul fermecător”, a încercat jurata să le explice colegilor săi.

”În România, circul a fost mereu foarte bine primit, însă cu numărul nu ați fost pe strada mea”, a spus Mihai Bendeac, încercând să salveze situația care îi făcea tot mai confuzi pe cei doi concurenți. Cum însă cei doi japonezi nu înțelegeau foarte bine dacă Mihai, Delia și Cheloo au apreciat numărul lor, liniștea a devenit apăsătoare.

”Cu atât pare mai ciudat când ei sunt străini, că dacă sunt români nu avem momente de acest gen, numai când vin din Japonia”, a remarcat Delia momentul de tăcere prelungită de dinaintea jurizării. În cele din urmă, Circul Moccos a obținut două voturi din partea Deliei și a lui Cheloo.

Iulian Paraschiv este un magician cu diplomă care a venit cu o surpriză la pachet – Gică, un invitat mai mult sau mai puțin dorit, care în cele din urmă a ajuns să îi strice numărul. În cele din urmă, cei doi au început să se certe după ce invitatul lui Iulian i-a stricat numărul de magie, și-a uitat replicile și i-a exasperat chiar și pe cei trei jurați, care nu mai știau dacă eșecul a fost unul regizat sau dacă totul este real. ”Gică are acest talent de a te enerva incredibil de tare și de a te obosi. De câte ori apare pe scenă provoacă haos”, a spus și Delia.

”El a venit să îmi strice momentul. Nu avea cu ce să se prezinte și a intrat peste mine”, a recunoscut în cele din urmă și magicianul Iulian, astfel că jurații au luat măsuri. ”E adevărul? Ieși afară!”, i-a spus Cheloo lui Gică, în timp ce acesta susținea că ar fi managerul lui Iulian. ”Gică, te rog să părăsești scena pentru că el participă, avem în fața noastră un concurent”, a spus și Mihai Bendeac, iar în cele din urmă acesta a fost nevoie să iasă.

Iulian a încercat apoi să scape de emoții pentru a-și relua numărul de magie și și-a cerut scuze în fața juraților, spunând că Gică nu a vrut nici să repete numărul. ”Mi-am dat seama că Iulian e un copil de bun simț, care a muncit pentru numărul lui”, a spus Delia. În cele din urmă, magicianul a profitat de ocazia primită și a reușit să primească două din voturile juraților cu un truc cu cărțile, în timp ce Gică și-a mai încercat și el o dată norocul și le-a făcut o ofertă de nerefuzat juraților: s-a oprit să îi impresarieze și pe Delia și Mihai Bendeac.

Vlad Amarandei a apărut în platoul ”iUmor” cu ochelarii de soare pe nas și în șosete, cu gândul deja la premiul cel mare. Chiar dacă nu are iubită, ar vrea să câștige finala, iar cu banii să plece cu o fată în vacanță. Plin de încredere,Vlad a intrat pe scenă și a cântat cât se poate de fals câteva strofe în timp ce Delia, Mihai și Cheloo îl priveau siderați. ”A fost un om atât de grețos... Toată lumea de acolo era jenată, mai puțin el”, a descris Delia numărul. ”Acesta nu este un număr, de ce ai venit?”, l-a întrebat la final Cheloo, însă Vlad nu a reușit să îi dea argumente mai convingătoare decât prestația sa, așa că a fost nevoit să plece fără nici un vot.

La finalul fiecărei reprezentații, cei trei jurați își exprimă opţiunea prin „Thumbs Up” pentru „DA” şi „Thumbs Down” pentru „NU”, iar dacă obține minimum două voturi favorabile, un concurent merge mai departe în show.

Concurenţii din fiecare ediţie care au primit minimum doi de „DA” de la juraţi, vor putea fi votaţi de către telespectatori cu ajutorul aplicaţiei gratuite „iUmor”, creată special de Antena 1, votul începând în timpul ediţiei respective şi terminându-se a doua zi la ora 16:00. Câştigătorul fiecărei ediţii, cel care va acumula cele mai multe voturi în aplicaţia ”iUmor”, va fi anunţat în cadrul Observatorului orei 16:00 de luni.