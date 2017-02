Artistul american Jason Mraz va concerta la Bucureşti

Jason Mraz, artistul american care şi-a făcut cunoscute ritmurile folk-pop în toată lumea, va concerta pe 11 martie la Sala Radio, informează un comunicat Pure Indie Entertainment transmis, luni, Agerpres.



Biletele pentru show-ul acustic "An evening with Jason Mraz and his guitar" pot fi achiziţionate din reţelele Eventim şi Eventbook, la preţurile de 125 lei, 180 lei şi 250 lei.



Potrivit organizatorilor concertului, Jason Mraz nu e doar un muzician care a impresionat întreaga lume, ci este pasionat şi de activism social. "Prin tot ce face, Jason celebrează forţa universală a muzicii ce poate schimba lumea în bine, inspirând oamenii de pretutindeni", precizează sursa citată.



Artistul american a scris un capitol din istoria muzicii pop cu "I'm Yours" şi "I Won't Give Up", a primit şase nominalizări şi două premii Grammy. El a câştigat şi premiile Teen Choice şi People's Choice.