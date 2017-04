Bruce Springsteen îl denunţă ca "escroc" pe Trump într-un nou cântec

Rockerul american Bruce Springsteen îl denunţă ca "escroc" pe Donald Trump într-un cântec contestatar la care a colaborat şi care a fost lansat miercuri, relatează AFP.



Piesa lui Joe Grushecky, un artist cu care Springsteen a mai colaborat, se numeşte 'That's What Makes Us Great' ('Este ceea ce ne face măreţi'), un joc de cuvinte care face trimitere la sloganul campaniei preşedintelui american "Make America Great Again".



"Nu te lăuda în faţa mea că nu ai citit niciodată o carte. Nu am niciodată încredere într-un escroc", cântă Bruce Springsteen, într-o aluzie clară la miliardarul republican.



Springsteen şi Grushecky cântă apoi refrenul împreună: "Dragostea poate veni la capătul urii. Ştiu că este adevărat. Este ceea ce ne face măreţi".



Deşi cântecul nu a fost scris de Bruce Springsteen, este vorba de una din colaborările sale cele mai militante.



Bruce Springsteen a susţinut-o anul trecut în campanie pe democrata Hillary Clinton învinsă de republicanul Donald Trump. În cadrul unei întâlniri cu fosta primă doamnă în noiembrie, Springsteen a denunţat "profunda lipsă de decenţă" a magnatului imobiliar devenit preşedinte.



Joe Grushecky a declarat ziarului local Pittsburgh Post-Gazette că a compus cântecul având ca inspiraţie învestitura celui de-al 45-lea preşedinte al SUA.AGERPRES