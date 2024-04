Eliza și Cosmin Natanticu vin în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a, astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1

În ediția de astăzi, alături de Andrei Aradits vor fi Eliza și Cosmin Natanticu, doi ,,elevi” cu același nume în catalog: ,,Vom fi praf, cap-coadă!”, a declarat, amuzat, Cosmin Natanticu.

,,Omul, cât trăiește, învață, iar cei mici nu trebuie subestimați, asta este concluzia mea în urma participării la această emoisiune. Să nu te crezi mai deștept este o dovadă de inteligență, pentru că, de fapt, nu ne ajunge o viață întreagă pentru a afla misterele vieții, ale pământului și ale Universului. Setea de lectură, informațiile noi și cunoștințele de care dau dovadă micuții, la o vârstă atât de fragedă, mi-au dat o speranță că ne putem baza pe noile generații, pentru că ei sunt cei care vor duce lumea mai departe și pot spune că suntem pe mâini bune!”, povestește Eliza Natanticu despre experiența în cadrul quiz show-ului.

Și pentru Cosmin, participarea la emisiune a fost una extrem de interesantă: ,,Amândoi ne-am simțit foarte bine, am retrăit anumite momente de la școală, când aveam lucrare de control ori când eram ascultat și nu eram pregătit”, continuând: ,,Experiența a fost una cu multă emoție, palpitantă, interesantă și mă bucur tare mult că am avut ocazia de a contribui la visul unei micuțe balerine de a merge în America. Și copiii din paltou au făcut deliciul emisiunii cu întrebările , curiozitățile și, mai ales, cu prompitudinea cu care au răspuns. A fost o experiență pe care am repeta-o oricând, chiar dacă << Nu suntem mai deștepți decât un copil de clasa a v-a!>> și, totodată, felicitări lui Andrei Aradits pentru modul în care conduce acest format de emisiune!”

Cum s-au descurcat cei doi în platoul Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?, telespectatorii vor afla diseară, de la ora 18.00, într-o ediție specială, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

De la profesori, învăţători, taximetrişti, bucătari sau doctori, cu toţii vor trebui să-şi răspundă la întrebarea Ești mai deștept decât un copil de clasa a V-a?

