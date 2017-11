Carla’s Dreams lansează single-ul „Frica” cu videoclip oficial

Carla’s Dreams revine cu single-ul „Frica”, lansat cu videoclip oficial.

Piesa este compusă și produsă de Carla’s Dreams (muzică, text, producție) și Alex Cotoi. Acesta a produs toate piesele Carla’s Dreams devenite hituri, precum „Sub pielea mea”, „Te rog”, „Imperfect”, „Acele”, „Antiexemplu”, „Până la sânge”. Videoclipul pentru „Frica” a fost filmat și regizat de Roman Burlaca și George Secrieru de la BR Films.

„O piesă despre o frică despre care se tace, o frică ascunsă adânc, frica aceea cu care se trăiește și cu care adesea se împacă”, au declarat Carla’s Dreams.

Acum o lună, Carla’s Dreams au lansat „Beretta”, care are deja peste 14 milioane de vizualizări.

De curând, Carla’s Dreams au acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube, unde au 468.000.000 de milioane de vizualizări. Cu această ocazie, Carla’s Dreams au decis să lanseze piesa „Frica” drept cadou pentru fanii lor și pregătesc un live pe canalul lor de YouTube, vineri, 17 noiembrie, ora 15:00. Canalul de YouTube Carla’s Dreams este al doilea din România la categoria artiști, pe locul întâi fiind INNA, cu peste 3 milioane de abonați.

„Nu știm cum vouă, dar nouă ne este complicat să ne imaginăm 1.000.000 de oameni. Chiar. Dar vă asigurăm că senzația noastră de gratitudine este personală, de un milion de ori.

A milli, a milli, a milli ,)

Mulțumiri tuturor celor care au crezut și cred în noi!

V-am cuprins! ,)”, au mai spus Carla’s Dreams.

Anul acesta, Carla’s Dreams au susținut un nou concert la Arenele Romane, eveniment sold out, pentru lansarea albumului „Antiexemplu”, show regizat de artiști. De curând, Carla’s Dreams au câștigat patru premii în cadrul Media Music Awards: Best Song cu „Imperfect”, Best Group, Spring Hit cu „Antiexemplu” și Summer Hit cu „Până la sânge”.

„Antiexemplu” și „Până la sânge” au dominat topurile radio și TV, clasându-se pe locul întâi pentru multe săptămâni și având câte 16 milioane de vizualizări pe YouTube.

Carla’s Dreams este jurat, pentru al doilea sezon consecutive, în show-ul X Factor de la Antena 1. În sezonul precedent, a câștigat trofeul împreună cu concurenta sa, Olga Verbițchi.