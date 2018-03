Dragoș Udilă este unul dintre ”The Four – Cei 4”: ”Nu mi-e ruşine să recunosc că am cântat și în gări”

Nicoleta Nucă, Anastasia Sandu, Dragoș Udilă și Angelo Simonică se vor lupta în fiecare ediție ”The Four – Cei 4”, difuzată în fiecare sâmbătă, începând de mâine, 31 martie, de la ora 20.00, pentru șansa de a ajunge în topul industriei muzicale din România!

Fiecare dintre cei patru are o vastă experiență în muzică și nu este străin de scenele mari din România. Tocmai de aceea, jurații Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo i-au selectat și au decis că ei merită să ocupe scaunele rezervate pentru ”The Four – Cei 4”. Dacă în mod normal finalistul unei competiții este așteptat de-a lungul mai multor ediții, noua provocare a ”The Four – Cei 4” va fi, întocmai ca în industria muzicală, ca cei aleși să își păstreze locul deja câștigat și să devină mai buni de la o săptămână la alta.

Dragoș Udilă sau UDDI a început să cânte încă din copilărie, oriunde ar fi fost. "Eu sunt un tip sincer şi nu, nu mi-e ruşine să recunosc că am cântat și în gări pentru că aşa m-am descoperit pe mine. În fiecare zi mai descopeream ceva nou, plus că prin asta lucram în fiecare zi la vocea mea. Din moment ce nu aveam bani de cursuri canto speciale, am ales calea asta şi sunt mândru de ceea ce am făcut. Vă zic sincer că eu cântam şi pentru că mă bucuram să-i văd pe ceilalţi cum se opresc şi ascultă muzica mea cu zâmbetul pe buze", povestește Dragoș.

Chiar dacă în copilărie visa să devină fermier și să pună pe picioare o mică afacere de familie, după participarea la X Factor, prima experiență pe plan muzical a lui Dragoș Udilă, unde a luat și primele lecții de canto și a avut ocazia să lucreze cu profesioniști, drumul său în muzică s-a conturat cu adevărat.

”Am avut curaj să-mi urmez visul, credința că voi reuși și dragoste de tot ceea ce mă înconjoară. La câte nenorociri aud, eu am fost ferit de momente cu adevărat de grele. Poate că am resimțit lipsa banilor din când în când sau a serviciului înainte să mă apuc de muzică”, povestește Dragoș, care în ultimii ani a lucrat alături de Randi, dar și cu What’s Up pentru single-ul “Scumpă domnișoară” și cu Delia și Mike Angello pentru single-ul “Anii ce vin”. A colaborat cu mai mulți colegi de la X Factor, iar în 2014 a lucrat cu Delia pentru single-ul ei “Ipotecat”, care a cucerit topurile muzicale.

Încă din prima ediție a emisiunii, de mâine, 31 martie, de la ora 20.00, la Antena 1, challengerii, tineri muzicieni talentați și dornici să se afirme, vor încerca să ocupe un loc ocupat de cei patru artiști selectați deja de membrii juriului, astfel că niciunul dintre ei nu va fi în siguranță! Fiecare challenger va cânta o melodie, iar jurații vor evalua prestația sa. Doar challengerii care primesc toate cele patru voturi ale juraților au dreptul să provoace la un duel pe unul dintre ”Cei 4”.

Publicul din sală este cel care ia decizia finală în urma duelului muzical dintre challenger și unul dintre cei patru. Publicul votează prin intermediul aplicației ”The Four – Cei 4”, iar cântărețul cu cele mai multe voturi se va așeza pe scaun. În situația în care unul dintre ”Cei 4” își piede locul, există o șansă de salvare. Înainte de semifinalã, doar patru dintre artiștii care au ocupat de-a lungul competiției un scaun, în funcţie de numãrul de voturi primite, pot fi votați de public și pot fi întorși la ”The Four – Cei 4” direct în semifinală. Challengerii care nu reușesc să obțină un scaun, nu pot fi readuși în competiție.

Lupta pentru a rămâne unul dintre ”Cei 4” vine însă și cu o mulțime de avantaje, iar cu fiecare săptămână în plus în care reușesc să își păstreze scaunul, aceștia vor avea ocazia să lucreze cu specialiștii industriei muzicale românești.