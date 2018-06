Grupul Boyzone se va destrăma în 2019, după ce va lansa un ultim album şi va susţine un turneu de adio

Grupul irlandez Boyzone a anunţat că se va destrăma în 2019, după ce va lansa un ultim album de studio şi va susţine un turneu de adio în prima parte a anului viitor, a relatat vineri BBC.



"Cu toţii simţim că trebuie să punem capăt acum grupului Boyzone şi să ne retragem în plină glorie", au declarat cei patru membrii ai trupei irlandeze într-un comunicat comun.



Înfiinţat în 1993, grupul Boyzone a avut mai multe piese de succes care au ajuns pe primul loc în topul britanic, precum "Words", "No Matter What" şi "All That I Need".



Trupa a trecut prin momente dificile atunci când unul dintre membrii ei, Stephen Gately, a murit în 2009.



Ultimul album al grupului Boyzone se va intitula "Thank You & Goodnight" şi va fi lansat în luna noiembrie. Albumul conţine şi o piesă nouă ce include vocea cântăreţului Stephen Gately, al cărei titlu este "I Can Dream".



"Am găsit o casetă demo pe care el o înregistrase iniţial pentru primul lui album solo din 2002 şi am avut şansa de a putea să reorchestrăm acel cântec şi să îi adăugăm câteva armonii vocale ale noastre, alături de vocea lui, pentru că el este solistul principal al acestui single", au explicat ceilalţi membri ai grupului irlandez.



Cei patru membri supravieţuitori ai grupului Boyzone - Ronan Keating, Keith Duffy, Michael "Mikey" Graham şi Shane Lynch - vor susţine un turneu de adio în Marea Britanie şi în Irlanda, ce conţine 13 concerte, în ianuarie şi februarie 2019.AGERPRES