Mary J. Blige, regina hip hop-ului, va primi o stea pe Walk of Fame

Denumită regina hip hop-ului, cântăreaţa americană Mary J. Blige va primi săptămâna viitoare o stea pe Walk of Fame de la Hollywood. Cunoscută şi drept regina hip-hop şi soul, Blige a căpătat notorietate şi ca producătoare şi actriţă. Ea va primi a 2.626-a stea de pe Walk of Fame pe 11 ianuarie, potrivit anunţului. Rapperul şi producătorul Sean 'Diddy' Combs ar urma să vorbească la ceremonie. Mogulul hip-hop este un prieten vechi al cântăreţei şi a produs albumul ei de debut din 1992, 'What's the 411?'

Mary J Blige a câştigat nouă premii Grammy şi a vândut peste 50 de milioane de albume în lumea întreagă. Ea este nominalizată pentru două premii Globul de Aur în 2018, unul pentru rolul ei din filmul produs de Netflix 'Mudbound' şi celălalt pentru cântecul 'Mighty River'.Printre hiturile sale se află 'Family Affair', 'Be Without You', 'Real Love' şi 'Just Fine'. Cel de al 14-lea ei album de studio, 'Strength of a Woman', a fost lansat anul trecut şi include colaborări cu Kanye West şi Missy Elliott.Observator.tv