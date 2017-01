Metallica şi John Legend, prezenţi pe scena galei Grammy Awards

Interpretul John Legend şi trupa de hard-rock Metallica se numără printre capetele de afiş care vor concerta pe scena galei Grammy Awards, din 12 februarie, care va avea loc la Los Angeles, au informat miercuri organizatorii într-un comunicat citat de AFP.



John Legend, cunoscut pentru balada sa 'All of Me', este unul din favoriţii de anul acesta. Cântăreţul în vârstă de 38 de ani a fost deja recompensat la zece ediţii.



Metallica, una din trupele cele mai influente de pe scena metal, a lansat la sfârşitul anului 2016 primul său album după o pauză de opt ani. Lansat în noiembrie, albumul a apărut prea târziu pentru a fi eligibil la Gammys Awards.



Organizatorii, care vor anunţa mai târziu şi numele altor artişti care vor cânta pe scenă, vor să surprindă publicul anul acesta şi au trecut pe lista invitaţilor două vedete ale muzicii country, Carrie Underwood şi Keith Urban.



Câştigătorii premiilor Grammy sunt recompensaţi pentru creativitatea şi aportul lor în muzică mai degrabă decât pentru numărul albumelor vândute.



Anul acesta ceremonia va fi prezentată de britanicul James Corden, care îi succede rapper-ului LL Cool J care a fost maestru de ceremonii al celor cinci ediţii precedente.AGERPRES