Rapperul Lil Peep a murit la vârsta de 21 de ani

Rapperul şi vedeta YouTube Lil Peep a murit la vârsta de 21 de ani, la doar câteva ore după ce a postat pe Instagram mesajul: “Când voi muri, mă vei iubi”, scrie The Sun. Artistul din New York, cu numele real Gustav Ahr, şi-a lansat albumul de debut, Come Over When You’re Sober, în luna august a acestui an.

Conform informaţiilor iniţiale, se crede că decesul a fost cauzat de o supradoză. Decesul acestuia a fost anunţat pe site-urile de socializare de managerul său, Chase Oretega.

Lil Peep a crescut în Long Beach, New York. Acesta a renunţ la şcoală, iar mama sa a avut grijă ca fiul ei să facă şcoală acasă, aceasta fiind profesoară.

În versurile sale, Lil Peep vorbea, în marea partea, despre bătăliile pe care le ducea cu depresia, suferinţa în dragoste, drogurile şi sexualitatea. În august, acesta a anunţat că este bisexual, printr-o postare pe Twitter: “Da, sunt bisexual. Cine vrea un sărut?”

„Eu vreau să fiu totul pentru toți, vreau prea mult de la oameni. Dar, apoi, nu mai vreau nimic de la nimeni, nu-i las pe oameni să mă ajute, dar am nevoie de ajutor, dar nu când am pastilele mele, dar asta e temporar. Poate că într-o zi nu voi muri tânăr și voi fi fericit? Ce înseamnă fericirea? Întotdeauna am fericire pentru zece secunde, iar apoi dispare. M-am săturat de toate astea. Când voi muri, mă veți iubi”, este mesajul Lil Peep a scris pe o rețea de socializare, cu câteva ore înainte de a deceda, potrivit observator.tv.