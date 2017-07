ANAF ANTIFRAUDĂ a blocat Insula

I-am văzut la lucru pe inspectorii antifraudă ai ANAF. Fiind la sfârșit de săptămână pe litoral, prima întâlnire cu echipaje ale instituției Fiscului a fost pe aleile ce șerpuiesc prin Jupiter și Saturn. Aglomerația și blocajul de circulație produs de trăsurile cu cai m-au lăsat să-i privesc cum arată mai de aproape cei aflați în luptă cu evaziunea fiscală. Din înălțimea unui Sandero inscripţionat pe portiere cu sigla ANAF ANTIFRAUDĂ m-a privit un flăcău vânjos, cu batic roșu pe scăfârlie, pus probabil ca măsură de protecție recomandată de medici sau ca semn al unei activități sub acoperire. Inspectorul aducea a salvamar sau a concediat ca supranumerar din figurația filmului Pirații din Caraibe. Părea deplin mulțumit; cu planul făcut în primul schimb și cu recolta de porumb fiert confiscat de la ambulanți, m-a privit superior, poziția mea de posibil suspect și contribuabil meritând disprețul suveran afișat de slujbașul statului.

Aveam să ne revedem peste câteva ore. De această dată echipajul ANAF ANTIFRAUDĂ m-a convins că se instruise după isprăvile lui Johnny Deep. Împreună cu vreo două sute de persoane am devenit fără voie clienții captivi ai desantului condus de băiatul cu băsmăluță. La restaurantul Insula din Neptun, patru inspectori așezați la o masă sub acoperirea de turiști înfometați, au declanșat la ora 21 operațiunea ,,depistarea bacșișului”. A fost blocată casa de marcaj și toți chelnerii au fost trecuți prin verificări. Ținta luptătorilor cu frauda era să captureze diferențele de bani dintre notele de plată și numerarul din buzunarul chelnerilor. Timp de peste o oră, clienții din Insulă nu au putut să plece, pentru că era sigilată casa de marcaj. Nici alte comenzi nu se mai luau pentru că personalul era sub ancheta severă. Până nu au sărit clienții să-i apostrofeze pe inspectori, restaurantul a fost paralizat. Era sâmbătă seara. Acțiunea ANAF ANTIFRAUDĂ a produs doar înjurături la adresa Fiscului, a Guvernului, a PSD. Nimeni nu-l știe pe șeful regionalei ANAF ANTIFRAUDĂ Constanța, numit de Grindeanu prin februarie, dar lumea îl știe pe Dragnea. Două sute de oameni au avut ce comenta și au simțit cât de inteligent este ANAF care blochează o activitate economică pentru a descoperi câțiva lei dați ciubuc chelnerilor. La vreo zece kilometri, mai la sud, în portul turistic Limanu, o petrecere a proprietarilor de iahturi duduia, netulburată de oamenii cu băsmăluțe.