Kelemen Hunor, o vomitoasa atitudine anti-romaneasca

Cred ca liderul UDMR Kelemen Hunor si-a dat masura calitatii sale politice si cetatenesti. Afirmatiile sale demonstreaza cat de poate de clar ca Hunor nu se considera un cetatean roman de etnie maghiara. El nu are nici un pic de respect pentru tara in care traieste, pentru istoria ei, pentru statalitatea ei. Hunor si alti cativa lideri UDMR vorbesc despre romani ca despre straini, afirma ca sunt tristi cand Romania marcheaza momentul istoric 1 decembrie 1918. Sentimente profund anti-romanesti, exprimate candva si de cel mai mare anti-roman in viata, Tokes Laszlo.

Hunor nu poate transmite cateva ganduri bune fata de cetatenii romani. Fata de tara in care s-a nascut, traieste si o duce bine. Tara pe care o reprezinta ca parlamentar (sau nu?!) si care i-a oferit privilegii uriase, probabil niste contracte grase lui si uniunii pe care o conduce. Hunor ne transmite tristetea lui iremediabila pentru o mare sarbatoare a romanilor. Exact ca Orban Viktor, liderul din ce in ce mai nefrecventabil al Ungariei.

Afirmatiile facute in interviu redat mai jos ma determina sa trag o concluzie amara : Kelemen Hunor este un reprezentant al Ungariei in Romania, un cetatean strain cu sentimente anti-romanesti care, prin jegoasa negociere politica, a fost de-a lungul timpului si ministrul culturii romanesti.

Vomitos !

