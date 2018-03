“Mi-au pus cătuşele pentru 3 mere, dar au înflorit magnoliile”

Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru au făcut cadou atâta veselie poporului, încât pot fi denumiţi fraţii siamezi ai râsului. Povesteşte cu talent Vasile: “Uneori, oamenii ne confundau, îl zăreau pe Nae şi strigau , alteori mă întâlneau pe mine şi mă numeau Lăzărescu, dar cel mai nostim a fost când o doamnă a fost aşa de surprinsă când s-a intersectat cu mine pe stradă încât a exclamat cu mâna la gură !”. În afara scenei, unde cupletele lor ridicau mii de bisuri, Nae şi Vasile erau deseori melancolici, cu fior romantic şi, vorba lui Nae, “comicii sunt, de fapt, oameni trişti!”. Nae Lăzărescu, foarte inspirat în a inventa textele cupletelor şi scenetelor se destindea uneori până la începerea spectacolelor sau repetiţiilor jucându-se la păcănele vis-a-vis de teatrul Tănase, pe Calea Victoriei. În timpul unei jumătăţi de oră de asemenea distracţie Nae a primit un telefon. Era vocea lui Muraru, care rostea vorbe coborâte parcă din careurile de cuvinte încrucişate. “Mi-au pus cătuşe pentru trei mere zbârcite, dar judecătorul nu m-a condamnat la închisoare, ci m-a amendat cu 400 de dolari, acum merg pe o stradă din Caracas şi admir magnoliile care au înflorit”. S-a scărpinat în creştetul capului Nae Lăzărescu, văzuse multe, dar încâlceala asta îl depăşea. “Vasile, eşti sigur că n-ai febră, aiurezi, nu înţeleg nici o boabă din povestea ta!”. Şi s-a apucat Muraru să detaileze, sfătos şi pe îndelete ca un moldovean, dar istorisirea continua să pară inexplicabilă, deşi aşa stăteau lucrurile. “A trebuit să fiu la un festival de film la Haifa, am primit un premiu pentru rol secundar, dar peste 24 de ore se desfăşura o premiere de roluri în filme şi în Venezuela. M-am rotit deasupra planetei. O ştii pe nevastă-mea, Nae, e mereu îngrijorată că am burta goală, mi-a făcut un pacheţel cu sandviciuri şi cu trei mere de Voineşti, din acelea gustoase. La vama de la aeroportul venezuelean, au sărit pe mine vameşii că introduc alimente străine în ţara lor, m-au arestat şi direct la judecătorul de urgenţe am ajuns pentru delictul cu salamul şi merele. Noroc că judecătorul a înţeles că voi fi premiat la Caracas şi doar m-a amendat, am ieşit buimac din tribunalul de la capătul geografiei, dar m-am înseninat când am zărit magnoliile înflorite!”. L-a bruftuit Nae pe Muraru: “Băi, Vasile, tu cu merindele şi cătuşele tale mi-ai adus ghinion, n-au ieşit la păcănele pozele cu vişine şi am pierdut banii!”.