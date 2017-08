U.Z.P.R.- După zăbrele și cu lacăt. La propriu și la figurat!

Cu exact zece zile în urmă, puneam aici, în coloanele ,,Jurnalului Național’’ , câteva întrebări în urma situației create la Uniunea Națională a Ziariștilor Profesioniști din România, după ce un comando de ziariști cu epoleți l-a constrâns pe președintele uniunii, Doru Dinu Glăvan, să se autosuspende. Somându-l, totodată, să predea prerogativele funcției, plus ștampila, biroul, adresa de e-mail și cheile sediului, unui triumvirat din care fac parte doi ofițeri în rezervă - coloneii Ion Petrescu și Benone Neagoe – și unul încă activ, colonelul Adrian Fulea. Acesta din urmă îndeplinind, concomitent, funcția de purtător de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale și pe cea de secretar general al UZPR, în noua echipă de conducere ,,manu militari’’.

În consecință, solicitam, cu tot respectul cuvenit, domnului general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, directorul STS, să analizeze dacă, în cazul în care un ofițer activ al Armatei Române ocupă o funcție de conducere într-o entitate a societății civile, nu este vorba despre o situație de incompatibilitate și, în funcție de asta, să adopte decizia cerută de lege. Ce-i drept, aceeași solicitare am adresat-o și Agenției Naționale de Integritate, deși, știut fiind că ,,draga de ANI’’ se ocupă cu predilecție de lideri politici - și, mai ales, pe cei care se află pe o anumită coloană a eșichierului -, nu mi-am făcut, din start, mari speranțe.

În schimb, am avut și am deplina încredere că domnul general maior inginer Ionel Sorinel Vasilca, noul director al STS, ne va face cunoscute atât rezultatele analizei, cât și decizia luată în acest caz. Un motiv în plus fiind și acela că o întrebare similară a fost formulată (în termeni mai tranșanți, ce-i drept) de către confratele Miron Manega: ,,Ștampila UZPR este la STS? E frumos, domnule general Vasilca?’’ Însă, din împrejurarea că Miron Manega nu a făcut public răspunsul priit din partea directorului STS nu îmi rămâne decât să deduc faptul că acest răspuns nu a venit. Încă…

Drept urmare, am început să întreb și eu, din om în om, cum ar trebui să interpretez lucrurile, ținând seama de faptul că triumviratul pucist, plus colaboraționiștii de rigoare, au anunțat cu surle și tobe că vor ține o așa-zisă Adunare generală pe 2 septembrie fix trecute. Din răspunsurile primite, două au fost concluziile de etapă pe care le socotesc a fi mai aproape de adevăr:

Spre deosebire de perioada precedentă, etapa pregătitoare a puciului, când ideologul și strategul acestuia, Ion Petrescu, anunța orientările programatice ale rebeliunii, iscălind articolele cu menționarea expresă a calității de ,,analist militar’’, de data asta, nu i-am mai citit, prin gazete, noile luări de atitudine și directive legate de obiectivele actuale și de perspectivă ale desantului. Tot într-un fel de silenzio stampa a intrat, bag seama, și colonelul Adrian Fulea. Despre care mai mulți colegi de breaslă și membrii ai UZPR mi-au povestit că, până nu demult, îi ținea într-un tir continuu de mesaje, în care, blamându-l în fel și chip de ,,proscrisul Doru Dinu Glăvan’’ îi chema să se alăture comandoului cu epoleți și ziariștilor grefieri devotați. Fapt care ar fi trebuit să ne conducă la încheierea că domnul general maior Ionel Sorinel Vasilca, directorul STS, l-a convocat pe subalternul său, colonelul Adrian Fulea și i-a cerut să rezolve situația. Așa încât, acesta din urmă a optat , cel mai probabil pentru păstrarea funcției la STS. Ceea ce, în lipsa unor dovezi clare, rămâne doar o ipoteză. Deocamdată…

Mergând, însă, și mai departe și pentru că de la gazetarii mai pricepuți decât mine am învățat că orice informație din trei surse, am căutat să aflu informații edificatoare de la alți colegi care au avut acces liber și neîngrădit la sediul UZPR. Putând, astfel, să vadă dacă, în arhiva uniunii, există demisia scrisă a colonelului Adrian Fulea din funcția de secretar general al uniunii, precum și dacă există o rezoluție, iscălită de cineva ierarhic superior, care să sună DA sau, după caz NU! Numai că, să vezi și să nu crezi,tot de la iscoditorul Miron Manega aflăm vestea că intrarea în sediul UZPR este ferecată, iar pe ușă stă scris cu litere de o șchioapă: ,,Datorită unor lucrări de întreținere tehnică biroul este ÎNCHIS până Luni 4 sept 2017’’. (Textul și grafia aparțin autorilor! N.n. )

Până aici, toate bune și frumoase, numai că, să nu uităm, la calendar, ziua de 4 septembrie vine după 2 septembrie, dată la care este programată o așa-zisă adunare generală care ar trebui să dea binecuvântarea puciului și puciștilor. Ce spuneți de treaba asta?Nu seamănă, cumva, a încercare de a amâna, sine die, deznodământul corect al poveștii?

Cu toate astea, eu zic să nu ne pierdem speranța. Mai știi, poate, azi sau cel târziu mâine, purtătorul de cuvânt al STS, Adrian Fulea, va da publicității un comunicat de presă în care să ni se spună, cu subiect și predicat, cum s-a tranșat problema într-o atât de urâtă istorie?! Istorie care afectează, deopotrivă, UZPR, breasla noastră, dar, prin ricoșeu, și STS, instituție specializată a sistemului național de apărare în care colonelul Adrian Fulea ocupă o funcție atât de importantă.