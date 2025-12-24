IMM România solicită păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2026

IMM România susţine cota de 1% pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, însă solicită păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2026, deoarece consideră că reducerea acesteia reprezintă o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă, potrivit unui comunicat transmis de patronatul întreprinderilor mici și mijlocii.

„Solicităm păstrarea sumei de 300 de lei neimpozabile (pentru care nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii) şi după data de 1 iulie 2026, când are loc creşterea salariului minim brut pe ţară, pentru asigurarea unei creşteri a veniturilor nete ale salariaţilor (reducerea sumei neimpozabile este practic o creştere mascată a fiscalităţii pe forţa de muncă). Simularea privind păstrarea sumei neimpozabile de 300 de lei şi după 1 iulie 2026 arată că salariul net ar fi de 2741 de lei, faţă de 2574 de lei în prezent, mai mare cu 167 de lei”, se arată într-un comunicat al IMM România privind poziţia organizaţiei faţă de prevederile din proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat de Ministerul Finanţelor”, spun reprezentanții IMM România.

De asemenea, IMM România solicită devansarea eliminării impozitului pe construcţiile speciale la 1 ianuarie 2026, susţine reducerea şi eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri conform calendarului propus şi cere eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri pe întreg lanţul comercial, nu doar la producători şi importatori.

„Susţinem eliminarea impozitului pe construcţiile speciale începând cu 1 ianuarie 2026, faţă de 1 ianuarie 2027, cum este prevăzut de actul normativ; suntem de acord cu reducerea IMCA la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea completă din 2027; solicităm eliminarea accizei din calculul cifrei de afaceri nu doar la producători/importatori, ci pe întregul lanţ comercial (includerea accizei în baza de calcul pentru distribuitori fiind mai nocivă decât IMCA şi ICAS)”, se menţionează în comunicatul IMM România.

Ministerul Finanţelor a publicat luni seara proiectul de OUG care reglementează măsurile fiscal-bugetare pentru anul 2026, care are impact asupra mediului de afaceri şi a bugetului pentru anul viitor.