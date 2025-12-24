Dosarele Epstein: Fostul prinț Andrew i-a cerut lui Ghislaine Maxwell „prietene nepotrivite”

Un nou set de documente publicate privind cazul Epstein includ e-mailuri care par să îl implice pe Andrew Mountbatten-Windsor.

Printre documente s-a descoperit și un schimb de e-mailuri între Ghislaine Maxwell, partenera infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, şi cineva care se semna cu „A”, despre care se crede că este fostul duce de York, Andrew Mountbatten-Windsor, scrie Sky News.

Mail-ul, datat 16 august 2001, a fost trimis de o persoană numită „Omul invizibil” și care a semnat mesajul cu „A”.

Sky News menționează că a ajuns la această concluzie după ce a analizat adresa de e-mail utilizată, care este atribuită ducelui de York în agenda de contacte a lui Epstein și în lanțul de corespondență.

În corespondență, „Omul invizibil” o întreabă pe Maxwell: „Cum e în LA? Mi-ai găsit niște prietene noi nepotrivite?”

Două zile mai târziu, Maxwell îi răspunde lui „A”: „Îmi pare rău să te dezamăgesc, dar adevărul trebuie spus. Am reuşit să găsesc doar prietene potrivite”, a scris ea.

ABC News relatează că, într-un alt e-mail, Maxwell îi transmite lui „A” un mesaj de la o altă persoană, în care este vorba despre posibile activităţi într-o călătorie în Peru, la începutul anului 2002. Și aceste mesaje includ o altă referire la găsirea de fete. „Mă îndoiesc că va găsi pe cineva aici dar putem încerca”, scrie contactul peruan.

Acesta a negat acuzațiile care îi sunt aduse în cadrul dosarelor Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i s-a retras titlul de prinț, este cel de-al treilea copil al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Fratele său, Regele Charles, i-a restras titlul de prinț în 2025, după ce au ieșt la iveală informații despre legăturle sale cu rețeaua lui Jeffery Epstein.