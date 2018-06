Horoscop 20 iunie. Leii vor avea parte de multe motive de satisfactie

Horoscop 20 iunie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de miercuri.

Horoscop 20 iunie BERBEC - Primesti vesti excelente din relatia ta cu lumea, ca atare petrece cat mai mult timp in compania grupurilor largi de oameni, pentru ca de acolo vin cele mai interesante informatii. Ai putea cunoaste persoane noi, cu sansa ca, se aici, sa se nasca prietenii de succes si de durata, pentru ca descoperi in jur oameni cu care ai multe in comun, care privesc lucrurile la fel ca tine si care simt fata de tine aceeasi afinitate ca si tu fata de ei. Dintre strainii care iti apar azi in cale se poate numara si cineva care ti-ar putea deveni, in timp, cel mai de nadejde prieten, deci cauta-l!



Horoscop 20 iunie TAUR - Conflictele cu tenta financiara sunt la ordinea zilei azi, fie ca e vorba de recuperarea unor bani, fie ca e vorba de discutii strict familiale cu privire la sumele pe care le manipulati fiecare acasa. Merita sa te lupti pentru drepturile tale banesti, chiar daca ar insemna sa-ti faci inamici peste tot. Daca stii ca meriti o anumita suma de bani pentru un serviciu prestat in beneficiul altuia si acesta nu te-a platit asa cum se cuvenea, adu-i aminte, chiar cu un dram de tupeu, pentru ca de buna voie nu va scoate banii din buzunar.



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ GEMENI - Situatia financiara cunoaste o clarificare, printr-o strategie noua pe care o pui singur la cale. Nu neaparat o si pui in practica tot acum, ci mai mult schitezi directiile de abordare pentru perioada urmatoare ca sa stii pe ce poti sa te bazezi. Iti pui mintea la contributie ca sa gasesti solutii salvatoare pentru a tine sub control bugetul si se pare ca ai calitatile necesare pentru a face fata cu brio! Poti incheia noi contracte in avantajul afacerilor tale, poti face o analiza retroactiva ca sa stii de unde vii si incotro te indrepti.



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ RAC - Taci si suporta unele conditii care nu prea iti convin, la prima vedere. Nu-ti place deloc sa o faci pe umilul, cand tu ai o atitudine de lider si orgolii imense, dar de data aceasta vei vedea ca o pozitie inferioara, un ton scazut si putina modestie nu strica deloc. Ai multe de castigat de pe urma unei astfel de atitudini, dupa principiul capul taiat sabia nu-l taie. Taci si suporta unele conditii defavorabile acum, pe moment, pentru ca ceea ce poti obtine de pe urma unui astfel de comportament, chiar merita efortul.



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ LEU - Ai multe motive de satisfactie, de parca ti s-ar oferi, chiar din mai multe directii, exact acele lucruri de care avea nevoie inima ta. Cel mai bine ar fi sa te bucuri cu masura, totusi, sa nu te entuziasmezi prea tare, ci sa astepti ca lucrurile sa se aseze pe un teren mai sigur inainte de a spune tuturor cu ce te lauzi! Cea mai mare bucurie e anturajul pozitiv in care te afli, pentru ca ai norocul de a atrage alaturi de tine oameni tonici, veseli, optimisti, care iti ridica si tie moralul. Totusi, undeva in adancul inimii a ramas o farama de prudenta care-ti spune ca ceva ciudat se mai poate intampla in orice clipa.



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ FECIOARA - Nu ai parte de colaboratori de incredere, de parca ai fi nimerit intr-un grup de persoane aiurite, superficiale, care fac tot posibilul sa scape de responsabilitati cat mai repede. Cum sa te bazezi pe sprijinul lor cand ei nu se gandesc decat la distractie, la concediu, la orice, numai la munca nu? N-ai cu cine lucra! Ori ii obligi sa se apuce serios de treaba, ori iti vezi singur de sarcinile asumate, pentru ca, alaturi de ei, ai putea avea si tu de suferit. Neseriozitatea lor ar putea afecta si reputatia ta.



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ BALANTA - Ai prea multe de facut si, pentru ca vrei sa te imparti intre atatea sarcini, practic nu o rezolvi pe niciuna asa cum ar trebui. Fii exigent si alege, dintre toate problemele pe rol, doar una de care sa te ocupi prioritar, altfel consumi timp si energie pe atat de multe planuri fara sa ajungi la nici un rezultat satisfacator. Nu poti fi eficient facand si una si alta, impartindu-te pe atatea fronturi simultan, pentru ca nu faci altceva decat sa lasi loc de greseala si epuizare fizica. Ar trebui sa stabilesti prioritatile acestei zile si sa le iei pe rand, una cate una, nu pe toate odata!



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ SCORPION - Esti blocat intr-un punct sensibil si nu gasesti in tine forta sau motivatia de a trece peste el. Ai avea nevoie de incurajari de pe margine, de sustinerea celor din jur, dar, cand te uiti in preajma ta, nici acestia nu sunt in toane mai bune, ca atare ziua pare sa fie ratata din multe puncte de vedere, avand impresia ca bati pasul pe loc. Daca vezi ca nimic nu inainteaza, ocupa-te de cu totul alte aspecte, mai banale si mai simple, pentru ca cele carora le acorzi mai multa importanta nu inainteaza. O zi de pauza ar fi de preferat, dar daca nu ti-o poti permite, nu te crampona de piedici, fa altceva!



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ SAGETATOR - Unii nu vor aprecia modul tau mai independent de a rezolva problemele, deci sa nu te mire ca vor aparea critici si dispute aprinse impotriva ta. Tu vezi-ti de treaba ta asa cum consideri ca e mai bine pentru tine, fara sa pleci urechea la samanta de scandal care planeaza in jur. Du ce ai inceput la indeplinire si le vei demonstra prin exemplu personal ca ideile tale sunt mai bune si ca metoda ta e cea mai potrivita. Daca ii lasi sa te opreasca din elan, sansa ta de afirmare scade! Fii tu insuti, chiar daca nimeni nu te aproba!



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ CAPRICORN - Te simti blocat intr-o zona in care nu se mai intampla nimic si e normal sa fii dezorientat si sa nu mai stii ce sa faci. Sa lasi lucrurile asa, cu speranta ca se vor rezolva de la sine, sau sa actionezi in vreo directie, ca sa depasesti impasul? Inainte de a face sau decide ceva, ar fi bine sa discuti cu cineva care are mai multa experienta, pentru ca tu te simti, momentan, golit de inspiratie. Consideri ca ai incercat tot ce se putea face si acum nu mai ai alte idei, ca atare e bine sa ceri ajutor din afara. Nu incerca sa le faci singur, nu le stii tu chiar pe toate, ca atare discutia de azi poate face brusc lumina in mintea ta si din nimic deja pare sa se nasca totusi ceva!



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ VARSATOR - Nu te lasa impresionat de lacrimile sau povestile triste ale celor din jur care incearca sa umble la coarda ta sensibila. Tu nu esti asa acum, de data aceasta esti mult mai puternic, nu tii cont de slabiciuni, ca atare fragilitatea afisata de cei din jurul tau e un avantaj pentru tine ca sa iesi in fata sa te remarci. Cand ii vezi pe altii emotivi si timizi, profiti de auspiciile bune care te propulseaza direct in fata. Tu nu dai dovada de sensibilitate acum, ci dimpotriva, esti mai ambitios si ai ceva de spus inaintea tuturor.



Horoscop 20 iunie​​​​​​​ PESTI - E posibil sa dai piept cu greutati de netrecut, care te-ar putea obliga sa-ti schimbi radical modul de a privi unele lucrurile sau de a te comporta intr-o anumita situatie. Poate accepti, de voie sau de nevoie, o mare modificare in stilul tau de actiune, si de aici vor aparea si rezultatele favorabile. Nu e o zi propice reusitelor, dar este favorabila altor abordari decat inainte, deci e bine sa te folosesti o astfel de conjunctura pentru a descoperi o alta viziune necesara evolutiei tale viitoare.





Horoscop oferit de www.acvaria.com