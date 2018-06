Horoscop 25 iunie 2018. Varsatorii vor incerca sa se detaseze de miezul evenimentelor pentru o vreme

Horoscop 25 iunie RAC - Te-ai gandit vreodata cu ce misiune ai venit tu pe lume? Cu siguranta, da, dar azi parca deja intrezaresti inca un raspuns la aceasta intrebare. Rolul tau pe pamant e sa raspandesti si sa primesti iubire. Nu e vorba de latura fizica a iubirii, nici de iubiri patimase si aprinse, ci poti iubi in diferite feluri! Poti iubi munca pe care o faci zi de zi. Poti iubi culoarea cerului sau o melodie… Poti iubi un animalut care te insoteste fidel. Poti juca rol de Cupidon pentru un prieten mai putin norocos in iubire. Poti juca rol de arbitru intre doi prieteni certati. Sau ai putea descoperi si alta destinatie a iubirii tale, altceva sau altcineva, la care nu te-ai gandit inainte, merita iubirea ta si i-o oferi cu bucurie. Cat timp sufletul tau zambeste multumit pentru ce ai facut, inseamna ca ti-ai indeplinit misiunea!



Horoscop 25 iunie LEU - Ai forta de a spune stop, pregatit sa pornesti intr-o alta directie. E mai bine sa rupi odata pisica decat sa tot prelungesti o stare de lucruri care nu mai are nimic bun de oferit. Dupa ce te vei elibera de un plan care s-a impotmolit, vei avea curajul de a alege o alta tinta spre care sa-ti canalizezi energia, ca atare trebuie sa-ti iei inima in dinti si sa spui ferm: punct si de la capat! Esti persoana cea mai in masura sa reconstruiasca un plan de la zero, atunci cand simte ca s-a blocat, si asta esti pregatit sa faci chiar astazi. Noul te entuziasmeaza, ca de obicei.



Horoscop 25 iunie FECIOARA - Daca atragi alaturi de tine oamenii potriviti, vei vedea ca totul evolueaza ca prin farmec spre un scop de care veti beneficia cu totii, ca atare cel mai greu aspect al reusitei de azi e legat de anturaj. Aduna aproape oameni optimisti, veseli, tonici, dinamici, pentru ca si tu esti in aceeasi pasa si cand oameni care se aseamana vaslesc in acelasi sens, nu se poate vorbi decat de un succes de proportii. Faci pasi mari spre un tel la care visati cu totii si nici nu-ti vine a crede ce bine se aseaza toate datorita implicarii entuziaste din partea tuturor.



Horoscop 25 iunie BALANTA - Esti tentat sa spui ca nu se intampla nimic conform planurilor tale, ca tot astepti un miracol si nu mai vine, dar uiti un element cheie in aceasta ecuatie: timpul potrivit. Chiar daca tu cunosti foarte bine valoarea timpului, de data aceasta te cam grabesti si astepti rezultate inainte de momentul cel mai potrivit. Ai incredere ca toate sunt atat de bine calculate undeva acolo sus incat ceea ce visezi va veni in calea ta atunci cand e benefic pentru tine. Dumnezeu raspunde rugaciunilor tale in doua feluri: se aproba sau… se aproba, dar nu acum! Ca atare asteapta cu incredere deplina ca succesul va veni exact cand trebuie, nu cand vrei tu.



Horoscop 25 iunie SCORPION - Poate chiar energia ta in exces e principalul inamic al planurilor tale, pentru ca nu o investesti in cele mai profitabile directii. In loc sa o valorifici spre proiecte de anvergura, in competitii importante pentru reputatia si pozitia ta, in lupta spre a te remarca inaintea altora si mai buni decat tine, s-ar putea s-o canalizezi spre nervozitate, cearta, razbunare. Controleaza-ti acest bagaj de energie care e mult peste puterile tale si tine cont de cei care te mai trag de maneca si-ti spun s-o lasi mai moale. Au dreptate acestia si se pare ca te cunosc foarte bine.



Horoscop 25 iunie SAGETATOR - Timpul se dovedeste a fi cel mai mare inamic al tau, pentru ca ai mai avea nevoie de cateva ore pentru un anumit scop si nu stii de unde sa le scoti. E o chestiune de organizare eficienta a orelor pe care le ai totusi la dispozitie, renuntand, pe cat posibil, la sarcinile care nu sunt urgente, la treburile minore care mai pot astepta, la sarcinile pe care le mai poti pasa si la altii. Iata cate solutii ar mai fi la dispozitie si, daca te folosesti de ele, vei vedea dintr-o data cat se goleste lista ta de sarcini si vei gasi acele ore de care mai ai nevoie! Incepe, deci, sa faci putina ordine prin agenda si sa dai afara ceea ce nu e obligatoriu in acest moment.

Horoscop 25 iunie CAPRICORN - Un amic te-a ranit profund cu ceva timp in urma, dar, dintr-o marinimie pe care nici tu nu o intelegi prea bine, te arati dispus sa-l ierti si sa-i acorzi o sansa de impacare. Daca si pe asta o strica, ar fi bine sa inchizi complet acest capitol, dar nu pica in plasa lui, pentru ca s-ar putea sa doreasca de la tine o reactie agresiva, pe care sa ti-o arunce mai apoi in carca, drept principalul motiv pentru care te-a jignit altadata, ceva de genul: vezi, acesta e cusurul tau! Fii tui cel bland, cel intelegator, cel impaciuitor, si nu-l lasa sa te enerveze si mai tare! Daca e destept, va accepta impacarea!



Horoscop 25 iunie VARSATOR - Daca tot stai si analizezi problema care te framanta pe toate partile, nu faci decat sa te afunzi mai tare in ea. Nu aceasta e solutia, ci ai nevoie sa te detasezi de miezul evenimentelor pentru o vreme. Ia-ti o pauza de o zi, doua, ca apoi sa te intorci cu alt tonus asupra acestei chestiuni. Dupa un mic ragaz, vei privi lucrurile cu totul diferit, pentru ca acum esti mult prea atasat de aceasta situatie, prea impovarat de cele intamplate. Nu te mai gandi la asta o vreme, trateaza totul ca si cum n-ar fi nimic urgent sau important, si bucura-te de o zi cu adevarat libera. Rupe-te de gravitatea acestei situatii, nu merita sa-i acorzi atata atentie. Peste cateva zile vei vedea ca e mai simplu decat pare acum!



Horoscop 25 iunie PESTI - Ai mari rezerve sa pleci azi la drum, de parca ar fi o calatorie impotriva vointei tale. Ai dori sa fii in cu totul alt loc, ocupandu-te de altceva, dar daca e o obligatie, vei accepta cu jumatate de gura, de parca ai presimti ca la capat nu te asteapta ceea ce ti s-a promis. Daca ai putea amana deplasarile pe altadata, ai fi foarte multumit, pentru ca daca pleci cu o atitudine ostila si negativa ca cea care iti da azi tarcoale, practic vei atrage chiar tu in calea ta o serie de incidente neplacute care iti vor confirma presimtirile.

Horoscop 25 iunie BERBEC - Stai si cantareste atent ce detii si ce trebuie sa investesti in ceea ce ai de facut, ca sa descoperi ca ai la purtator toate resursele necesare pentru un succes deplin. Lasa fricile deoparte, nu-l mai lua pe nu in brate, pentru ca totul e posibil. Fa totul cumpatat, cu cap, rational, moderat, nu investi prea mult, dar nici prea putin, pentru ca ti se cere o actiune moderata, cumpatata, in care sa dai dovada de simtul masurii si al echilibrului. Nici nu trebuie sa spui ca e simplu, dar nici ca e imposibil, ci sa analizezi situatia cu detasare ca sa descoperi ce anume poti oferi din ce se asteapta de la tine. Ar fi pacat sa nu te implici din frica de esec, dar nici sa dai vina pe altii, daca vezi ca nu-ti iese chiar asa cum doreai. Fa totul cu moderatie: nici prea-prea, nici foarte-foarte!



Horoscop 25 iunie TAUR - Un entuziasm nou se naste in tine si abia astepti sa duci la indeplinire ceea ce tocmai ai decis sa faci. Iei startul in tromba, incarcat de dorinta, de pasiune, de curaj, si toate aceste resurse se vor dovedi a fi esentiale pentru un succes deplin. Spune da oricarei provocari, deschide-ti inima si bratele pentru orice noutate, fii optimist si pasionat de ceea ce se prefigureaza la orizont, pentru ca totul va iesi bine numai cu asemenea atitudine pozitiva. Nu lasa nicio urma de frica sau de indoiala sa te limiteze sau sa se interpuna in calea ta, ci profita de vantul prielnic ce te propulseaza mult mai repede spre tinta cea mai inalta. Curaj, inainte!



Horoscop 25 iunie GEMENI - Valorile cele mai importante ale relatiei de iubire pe care o dezvolti graviteaza in jurul corectitudinii. Ca e vorba de fidelitate, de sinceritate sau ca e vorba de recunoasterea adevarului asa cum este el, vei vedea ca acestea fac cel mai bine relatiei tale sentimentale si o aseaza din start pe un teren mai sigur. Cat timp aveti incredere maxima unul in celalalt si nu apare nici un motiv de suspiciune, iubirea voastra creste etapa cu etapa spre ceva care sa va inspire amandurora securitate si durabilitate.



Horoscop oferit de www.acvaria.com