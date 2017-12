Horoscop zilnic 26 decembrie: Săgetătorii vor fi plini de energie si extrem de activi

saiyood/Getty Images/iStockphoto The green background of horoscope concept. The green background of horoscope concept.









Află ce ți-au hărăzit astrele pentru ziua de marți, 26 decembrie 2017.

Berbec

Aveti un potential de zile mari! Sunteti activ, plin de creativitate si cu idei practice. Un amestec excelent si care, dozat corespunzator, va va ajuta sa rezolvati toate problemele cu care va confruntati, chiar si cele mai neobisnuite. Sunteti capabil sa gasiti solutii elegante si iscusite la niste probleme care v-au dat mult timp batai de cap, atat dumneavoastra, cat si celorlalti. In plan sentimental, astazi nu sunteti foarte romantic. In schimb, aveti chef sa incercati ceva nou si sa va indepliniti dorinte.

Taur

Va implicati atat de mult in ceea ce faceti, incat nimeni nu va reusi sa va scoata din aceasta stare. Mintea dumneavoastra, intreg organismul vor functiona in regim accelerat, solicitandu-va la maxim. De aceea veti fi tentat sa-i considerati pe ceilalti niste lenesi, care se misca si gandesc cu incetinitorul. Veti incerca sa animati putin atmosfera, folosind chiar si metode mai putin delicate.

Gemeni

S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti o alegere.Se pare ca in viata dumneavoastra sunt mai multe persoane care va privesc cu mult interes. Fiecare dintre acesti admiratori spera sa ocupe un loc central in inima dumneavoastra, devenind partener de viata unic si irepetabil. Dar, oricat de placuta ar fi aceasta situatie, ea nu poate dura o vesnicie. Astrele sustin ca va trebui sa alegeti, in caz contrar respectivele persoane vor fugi, iar dumneavoastra veti ramane singur.

Rac

Este momentul ca, in viata personala, sa luati o decizie importanta: sa mergeti inainte sau cedati! Dar nu este prea tarziu sa dati inapoi sau sa fortati lucrurile sa avanseze? Totul e posibil! Aveti suficiente argumente atat "pentru", cat si "impotriva" celor doua variante. In aceste conditii, nu va ramane altceva de facut decat sa priviti adanc in inima dumneavoastra. Logica si un calcul rece sunt instrumente foarte bune, dar nu cand este vorba de dragoste!

Leu

Astrele va propun sa riscati - daca, desigur, circumstantele impun un astfel de scenariu in viata dumneavoastra sentimentala. Nu mai bateti pasul pe loc! Este cazul sa mergeti inainte! Greu de spus unde veti ajunge, la o frumoasa poveste de iubire sau la un esec. Dar daca astazi nu veti incerca, nu veti afla niciodata. In ultima instanta, toate relatiile contin o doza de risc, iar daca, la un moment dat, veti ajunge sa regretati ceva, nu si faptul ca nu ati incercat totul.

Fecioara

Se pare ca, in plan personal, a venit momentul pentru o curatenie generala: aruncati tot ce nu va mai trebuie, ce va deranjeaza, ce nu vi se mai potriveste! Este vorba despre suparariile care s-au adunat de luni de zile, de regretele trecutului, de amici care nu va sunt, de fapt, amici. Trebuie sa eliberati locul pentru ceva nou in viata dumneavoastra. Numai asa veti reusi sa mergeti mai departe, sa priviti cu ochii larg deschisi in jur si sa fiti cu inima impacata!

Balanta

Daca vreti sa intrati intr-un nou joc al dragostei, astazi este ziua perfecta, pentru ca sansa este de partea dumneavoastra. Poate va ganditi de mai multa vreme sa cautati pe cineva care sa umple golul din viata dumneavoastra. Altfel spus, astazi trebuie sa fiti indraznet! Esential este sa nu uitati ce anume vreti! In plan profesional, astazi sunteti capabil sa gasiti zeci de solutii pentru orice problema: mintea va functioneaza precum un ceas elvetian.

Scorpion

Dumneavoastra si partenerul de viata aveti astazi posibilitatea sa va consolidati relatia intelectuala. Problema este ca daca doua persoane nu mai au ce sa-si spuna, atractia fizica nu poate salva o relatie. Cu alte cuvinte, trebuie sa va asezati si sa aveti o discutie serioasa, pentru a afla daca, intr-adevar, totul a luat sfarsit sau poate este un moment trecator de racire. O discutie pe care dumneavoatra, in orice caz, o veti aborda in mod pragmatic.

Sagetator

Astazi sunteti plin de energie si extrem de activ, stimulat fiind de puternicul dumneavoastra potential romantic! Astrele va promit o gramasa de posibilitati pentru a face noi cunostinte, in cazul in care sunteti singur, sau pentru a face si mai frumoasa relatia de iubire pe care o traiti. Si nu uitati: daca aveti programata o intalnire, faceti din ea un eveniment de neuitat!

Capricorn

Trebuie sa analizati relatia pe care aveti cu persoana iubita, pentru ca aveti sentimentul ca oferiti mai mult decat primiti. Poate preocuparea de a tine in viata aceasta relatie v-a acaparat total si, practic, sunteti singurul din ecuatie care lucreaza la asta. Daca este asa, atunci este cazul sa reganditi lucrurile, acceptand realitatea si tragand concluziile care se cuvin, astfel incat pe viitor o astfel de situatie sa nu se mai repete.

Varsator

Astrele va recomanda sa dati dovada de cat mai multa fantezie! Dorintele dumneaovastra au astazi toate sansele sa se implineasca. Prin urmare, nu trebuie decat sa va inchipuiti cat mai detaliat posibil, cum trebuie sa arate partenerul ideal si viata dumneaovastra personala. Poate doriti sa atrageti atentia cuiva. Sau, daca sunteti deja intr-o relatie, sa aduceti ceva nou si frumos. Nu va sfiiti sa visati!

Pesti

Va fi dificil sa va impartiti intre persoana iubita si celelalte treburi care solicita atentia dumneavoastra. Fara indoiala, dragostea este pe primul loc, dar aveti si alte obligatiuni, care va vor ocupa timpul si va vor abate gandul de la sentimentele romantice. Trebuie sa fiti extrem de calculat astazi in tot ceea ce faceti, pentru ca persoana iubita sa nu se simta neglijata!