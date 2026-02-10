Pensionarii, la un pas de a-și lua CASS-ul înapoi

Statul român a încercat în mai multe rânduri să ia din banii pensionarilor, iar de la 1 august 2025, Guvernul a reușit să impună contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile de peste 3.000 de lei, printr-o lege pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Un grup de pensionari a atacat în instanță reglementarea care le diminuează pensiile, iar acum se așteaptă o decizie a ÎCCJ, având în vedere atingerea unui drept câștigat. După ce Tribunalul din Vâlcea a dat deja o primă decizie favorabilă pentru cei care își cer în instanță respectarea drepturilor, iar Curtea de Apel Pitești a cerut dezlegarea unei probleme de drept de la Înalta Curte, a intervenit și Procurorul General al României, acesta solicitând același răspuns din partea ÎCCJ. Precedentul există, în cazul pensionarilor care și-au luat înapoi sume importante de bani din pensii, pe principiul dreptului câștigat, astfel încât Înalta Curte ar putea decide că legea prin care statul a colectat 100 de milioane de euro la buget încalcă un principiu de drept, iar banii ar trebui să fie restituiți.

Pensionarii cărora li s-au diminuat veniturile, prin impunerea CASS pentru toate pensiile de peste 3.000 de lei, au de partea lor jurisprudența instanței de contencios constituțional: chiar dacă s-a făcut prin lege, „reglementarea conduce la diminuarea cuantumului pensiilor, ceea ce afectează dreptul la pensie privit lato sensu”.

La acest principiu se adaugă faptul că în jurisprudența Curții s-a statuat deja că suspendarea plății pensiei este neconstituțională, decizia fiind valabilă pentru toate tipurile de pensii, atât pentru pensia contributivă, cât și pentru cea de serviciu, constatând că orice astfel de diminuare „constituie o afectare a dreptului fundamental la pensie.

Astfel, conform cadrului legislativ din România, ordonanța de urgență nu poate diminua cuantumul pensiei aflate în plată, prin impozite sau alte contribuții, pentru că astfel ar produce o diminuare inevitabilă a cuantumului pensiei ca drept câștigat, iar dreptului la pensie este un drept fundamental care nu poate fi afectat decât în două feluri - fie prin încetarea, fie prin suspendarea plății pensiei și diminuarea cuantumului acesteia.

Ca să le ia banii pensionarilor, Guvernul ar trebui să dea o nouă ordonanță de urgență sau lege pentru încetarea plății sau pentru suspendarea pensiilor și diminuarea lor, ceea ce nu ar avea niciun fundament.

Executivul a „împrumutat” din banii pensionarilor, fără dobândă

Aceste principii au fost avute în vedere și de procurorul general care a cerut lămurirea din partea ÎCCJ, susținând argumentul pensionarilor care și-au cerut înapoi banii, în instanță, și anularea CASS impus la pensiile de peste 3.000 de lei. Această lege ar fi putut fi anulată și de Curtea Constituțională a României, dar nu a ajuns la CCR, pentru că nimeni nu a contestat-o. CCR ar fi putut constata, încă din august 2025, că prevederile pe care le conține ordonanța sunt neconstituționale.

Procurorul general a anunțat că există „două orientări jurisprudențiale diferite, în care unele instanțe au reținut că în cauzele cu obiect restituirea sumelor reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate reținute din pensiile care depășesc pragul de 3.000 lei” competența aparține instanței de conținut, dar decizia va fi a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

„Fie Guvernul a fost «păcălit» de juriștii care au formulat textul de lege, sau s-a dorit doar o colectare pe termen scurt a sumei uriașe de 100 de milioane de euro, pentru a se acoperi deficitul bugetar până la restituirea banilor, probabil la finalul acestui an sau la începutul anului viitor. Pare un calcul cinic, bazat pe posibilitatea de a aplica o reglementare, temporar, fără a fi atacată la Curtea Constituțională, un blat politic, până trecem de analizele făcute pe baza deficitului, iar dacă această ipoteză este cea care s-ar adeveri, înseamnă că Guvernul a împrumutat suma de la pensionari, fără să declare oficial și fără să plătească dobândă”, a explicat, pentru Jurnalul, un expert în drept constituțional.

Păcăleala legiferării inatacabile

Măsura reținerii de CASS pentru anumite pensii s-a mai aplicat în trecut, dar s-a anulat baza decizii ale Curții Constituționale a României (CCR). Situația actuală a fost considerată inatacabilă, pentru că măsura s-a aplicat prin Legea 141/2025, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, ceea ce a scurtat cu mult perioada necesară oficializării și aplicării măsurilor fiscal-bugetare, dar nici printr-o astfel de legiferare nu se poate încălca dreptul câștigat, conform mai multor specialiști în drept constituțional.

Cu patru ani în urmă, guvernul de atunci a mai încercat să ia din banii pensionarilor prin OUG 130/2021 care stabilea că din ianuarie 2022, pentru pensiile de stat mai mari de 4.000 de lei se va plăti CASS. Măsura nu s-a aplicat nici măcar un an, OUG fiind anulată de CCR în decembrie 2022, prin Decizia 650/2022, iar CASS-ul reținut s-a restituit.

Decizia CCR a fost formulată astfel: „OUG 130/2021 a diminuat cuantumul pensiei prin instituirea unei contribuții la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Or, prin ordonanță de urgență nu se poate diminua cuantumul pensiei, nici prin instituirea de impozite, nici prin instituirea de alte contribuții, pentru că o asemenea măsură conduce la o afectare a dreptului la pensie prevăzut de art. 47 alin. (2) din Constituție, fiind, astfel, contrară art. 115 alin. (6) din Constituție, care interzice afectarea drepturilor și libertăților fundamentale prin ordonanțe de urgență”.

„Juriștii au considerat că dacă nu se poate impune CASS prin OUG, se va putea impune prin lege, doar că o lege pentru care își asumă răspunderea un guvern este atacabilă la fel ca o ordonanță de urgență, iar Înalta Curte ar putea folosi exact acest precedent, pentru a o anula”, a mai explicat specialistul în drept constituțional.