Polițiștii încearcă să fugă de la casa de pensii a MAI, dar nu-i lasă legea

Acum, nu se mai pot pensiona anticipat sau parțial anticipat, nu-și pot cumpăra vechime, la fel ca pensionarii civili, iar cei care vor ieși din sistem după intrarea în vigoare a legii pregătite pentru magistrați, care se va aplica și pentru restul pensiilor de serviciu, vor avea venituri mult mai mici decât dacă ar reuși să treacă la Casa Națională de Pensii Publice. Deocamdată, polițiștii sunt prinși la mijloc între legile care nu le permit să facă trecerea spre contributivitate, iar cei care au obținut o decizie de instanță în acest sens, dar după pensionare trebuie să restituie toți banii pe care i-au primit de la casa sectorială de pensii a MAI. Sindicatele arată că această decizie este abuzivă, iar instanțele de judecată le dau dreptate. De asemenea, drepturile la pensie ale polițiștilor vor fi afectate inclusiv de diminuările impuse ca jalon în PNRR pentru pensiile speciale.

Condițiile de pensionare a militarilor și polițiștilor care vor primi pensia de la casa sectorială a MAI au devenit mult mai dezavantajoase decât cele ale Casei Naționale de Pensii Publice. Dacă până acum un an, polițiștii și militarii din MAI aveau o serie de avantaje de la casa de pensii sectorială, acum s-a ajuns la situații extreme, până la cerința de restituire a sumelor încasate ca drepturi de pensie, integral, după ce mai multe entități au dat interpretări diferite legislației.

Polițiștii nu mai au dreptul să-și cumpere vechime în muncă, așa cum pot face toți ceilalți angajați care doresc să aibă mai mulți bani la pensie. Inițial, OUG nr. 163 din 24 septembrie 2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice stabilea modul în care se poate cumpăra vechimea în muncă necesară pentru pensionare, iar polițiștilor li se dădea acest drept și dacă se pensionau anticipat sau parțial anticipat, în baza unei interpretări a Casei de Pensii a MAI.

O altă interpretare a fost dată, însă, anul trecut, de către Direcția Generală Juridică și Direcția Financiară din MAI - anume că polițiștii își pot cumpăra vechimea exclusiv pentru pensionarea la limita de vârstă.

Situația a fost semnalată oficial în ministerul de resort, iar în luna martie 2025, Corpul de Control al MAI a întocmit un raport prin care arăta că interpretarea CPS-MAI a fost eronată, precizând că polițiștii și militarii care au fost trecuți în rezervă de drept („inapt”) ori la cerere, în cazul personalului militar („apt limitat”), solicitând pensie de serviciu pentru limită de vârstă sau anticipată parțial, în temeiul art. 16 și art. 18 din Legea nr. 223/2015, trebuie să restituie banii, după ce instituția care a emis deciziile de pensionare a întreprins acțiuni în instanță pentru recuperarea pensiilor încasate de aceste categorii de pensionari.

Li se cer banii înapoi, integral

Astfel, chiar dacă nu au încasat pensiile ilegal, ci în baza unui act administrativ, Casa de Pensii Sectorială a MAI le cere pensionarilor militari restituirea sumelor de bani plătite în temeiul deciziei de pensie, de la data deschiderii dreptului și până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, ca fiind sume nedatorate.

„CPS-MAI susținea că persoanele care au încheiat contractul de asigurare socială pentru a obține stagiu de cotizare în sistemul public, care nu poate fi utilizat la pensia anticipată parțială, neîndeplinindu-se astfel condiția legală de 20 ani vechime efectivă. S-a mai invocat faptul că acel contractul de asigurare socială încheiat de pârâți este lovit de nulitate absolută, întrucât a fost încheiat cu încălcarea condițiilor legale, iar prin valorificarea nelegală a stagiului de cotizare din sistemul public se acordă avantaje financiare necuvenite, afectând echilibrul financiar al sistemului de pensii militare și principiul egalității în fața legii”, explică Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare.

Diferențe de interpretare a legislației

Sindicatul arată că din practica instanțelor de judecată relativ la speța în discuție, acțiunile CPS - MAI au fost respinse ca nefondate, deoarece decizia de stabilire a pensiei militare de stat are un regim juridic special, reglementat de dispoziţiile Legii nr. 223/2015, care derogă de la prevederile generale din Legea nr. 554/2004.

În plus, sumele nu ar trebui să fie restituite integral, pentru că în pensiile militare este inclusă și contributivitatea, iar beneficiarii pensiilor aflați în situația descrisă nu pot fi sancţionați pentru o eventuală interpretare greşită imputabilă exclusiv autorităţii emitente, în condiţiile în care au acţionat corect.

„Instanța a reținut că, dacă un militar a contribuit la sistemul public (prin contract de asigurare socială conform O.U.G. 163/2020), acea perioadă trebuie recunoscută şi valorificată în sistemul militar la stabilirea pensiei, în virtutea recunoaşterii reciproce prevăzută chiar de art. 192 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, coroborat cu art. 25 alin. (1) din Legea nr. 223/2015. Casa de Pensii interpretează greşit articolul de lege folosindu-l ca argument de excludere, deşi el are exact efectul opus: este un temei de includere a perioadelor asigurate civil în calculul pensiei militare”, arată sindicatul.

Textul legii prevede expres că între aceste sisteme „se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate şi de urmaş”, ceea ce înseamnă că și pentru pensionarii militari contractul de asigurare socială a fost încheiat în deplină conformitate cu dispoziţiile legii speciale, cu respectarea condiţiilor de validitate ale actului juridic şi nu poate fi calificat ca fiind lovit de nulitate absolută, iar beneficiarul pensiei a acţionat cu bună-credinţă, a încheiat contractul legal, a plătit integral contribuţiile datorate şi a depus documentele la dosarul de pensionare