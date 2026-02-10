Limba română: Ce înseamnă cuvântul „recul”

De la arme de foc până la politică, economie sau emoții, „recul” descrie ideea de retragere, revenire sau reacție în sens opus.

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul recul este definit astfel:

RECÚL, reculuri, s. n.

Mișcare înapoi a unei arme de foc în momentul tragerii, provocată de forța de reacție a gazelor.

Figurat: revenire, retragere, regres; reacție în sens contrar unei acțiuni inițiale.

Cuvântul provine din limba franceză – recul – și a intrat în română prin limbajul tehnic și militar.

Ce înseamnă „recul” în sens propriu

În sens strict, tehnic, reculul apare atunci când o armă de foc este utilizată. În momentul declanșării tragerii, forța exploziei împinge proiectilul înainte, dar, conform legilor fizicii, arma este împinsă înapoi. Această mișcare se numește recul și este un element esențial în proiectarea armelor moderne.

Sensul figurat al cuvântului „recul”

Dincolo de sensul tehnic, „recul” este frecvent folosit metaforic, mai ales în presă și analiză:

recul economic – o scădere sau regres al economiei

recul democratic – pierdere de drepturi sau libertăți

recul emoțional – o retragere psihologică după un șoc

recul politic – renunțare sau întoarcere de la o decizie anterioară

În aceste contexte, „recul” sugerează ideea de pas înapoi, de oprire a progresului sau de reacție defensivă.

Sinonime și cuvinte apropiate

În funcție de context, „recul” poate fi înlocuit cu:

regres

retragere

reculare (mai rar)

pas înapoi

involuție

Totuși, „recul” păstrează o nuanță specifică: aceea de reacție determinată de o forță sau presiune anterioară.

Cum este folosit corect în propoziții

După anunțarea măsurilor, economia a intrat într-un recul accentuat.

Decizia a fost urmată de un recul politic neașteptat.

Arma are un recul puternic, greu de controlat pentru începători.

De ce este important să înțelegem corect termenul

„Recul” nu înseamnă doar „înapoi”, ci implică o consecință a unei acțiuni. Tocmai de aceea, este un cuvânt preferat în analiză, unde descrie efectele neprevăzute sau negative ale unor decizii inițiale.

Înțelegerea sensului corect al termenului ajută la o interpretare mai exactă a știrilor, analizelor economice sau comentariilor politice în care apare frecvent.