Mitul cailor sălbatici de la Letea, demontat de guvernatorul Deltei Dunării: "Au reușit să supraviețuiască.."

Acesta spune că animalele nu sunt sălbatice, ci provin din abandonuri repetate.

„Toată lumea spune caii sălbatici de la Letea sau caii sălbatici din Delta Dunării. Nu există caii sălbatici. Sunt caii care au stăpâni sau au avut stăpâni și i-au abandonat datorită faptului că responsabilitatea unui animal înseamnă și niște obligații, nu numai drepturi, și atunci e mai ușor”, a explicat Bogdan Bulete la dcnews.ro.

Caii abandonați din Pădurea Letea

Guvernatorul ARBDD a subliniat că practica abandonului de animale nu este izolată. Aceasta se întâlnește atât în mediul urban, pentru câini și pisici, cât și în mediul rural, pentru animalele mari, cum sunt caii.

„Acești cai abandonați au reușit, la rândul lor, să supraviețuiască în niște condiții dure, că nu este foarte simplu. Prețul libertății nu este unul mic, cel puțin în Delta Dunării, unde sunt condiții destul de grele de trai. Caii respectivi, atunci când zona de strictă protecție, pădurea Letea, a fost înconjurată pentru a proteja această arie naturală, din păcate, au fost prinși în pădure, și e mai greu acum să îi scoatem”, a explicat guvernatorul.

Probleme juridice și responsabilități

ARBDD nu deține proprietatea acestor cai iar legislația actuală clarifică drepturile și obligațiile pentru caii domestici.

„Ți se naște un cal în curte, în șase luni de zile ai obligația să-l cipezi, să-l înregistrezi la medicul veterinar, Pentru caii domestici există o claritate. Pentru cei care sunt născuți în libertate, pentru cei care sunt abandonați, pentru cei care sunt născuți din cai abandonați, din părinți abandonați, din punct de vedere juridic mai greu să le găsești o soluție de gestionare, și de proprietate în cazul de față”, a spus acesta.