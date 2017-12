Horoscopul dragostei pentru luna ianuarie 2018. Se poate ajunge si la divort!

In primele doua decade ale lunii ianuarie, cei care nu sunt intr-o relatie, indiferent de natura ei, nu se vor multumi cu aventuri amoroase de scurta durata. Ei cauta o relatie de durata si nu intentioneaza sa-si incurce existenta cu oricine. Pretentiile fata de reprezentantii sexului opus vor creste. Responsabilitatea, capacitatea de a privi lucrurile in perspectiva, comportamentul in societate si dorinta intemeierii unei familii sunt trasaturi care vor conta in primul rand.

In a treia decada, multe relatii vor incepe gratie ajutorului acordat de prietenii hotarati sa aranjeze viata celor care nu si-au gasit inca jumatatea. Posibilii candidati trebuie, in plus fata de cele enumerate mai sus, sa dea dovada de un mod de gandire iesit din tipare si de multa imaginatie.

Cei care au deja un partener de viata, isi vor tachina in permanenta jumatatile, cerandu-le, in perioada 1-17 ianuarie, sa fie mai docili, sa tinda spre perfectiuni, sa fie darnici si marinimosi, dar sa nu se laude cu faptele lor bune. Multe perechi isi vor crea propriile traditii, iar viata lor de familie va dobandi noi valente.

Dupa 17 ianuarie, partenerii vor dori sa ia o scurta pauza, sa se distanteze usor, sa simta un plus de libertate. Astfel, sub diferite pretexte, vor incerca sa iasa singuri. Spre sfarsitul lunii, va reveni dorinta de a se simti util si necesar, dar si ocrotit, rasfatat si menajat de partenerul de viata.

La inceputul si la mijlocul lunii ianuarie 2018, multi vor face schimbari radicale in viata personala; dar in comunicarea cu parteneri reali sau potentiali vor avea nevoie de rabdare, pentru a nu reactiona prea dur la depotismul lor.

Berbec

Cei liberi s-ar putea indragosti de persoanele care par de incredere si care isi doresc cu adevarat o viata de familie. Exista insa pericolul ca, odata relatia inceputa, sa va dati seama ca nu este ceea ce cautati cu adevarat si ca omul in care v-ati pus mari sperante este deosebit de plictisitor. Prin urmare, veti folosi prima ocazie pentru a fugi.

Daca sunteti deja casatoriti, in prima jumatate a lunii sunt posibile certuri cu partenerii, motivele fiind, de cele mai multe ori, nesemnificative. In a doua parte a intervalului, lucrurile vor reveni, totusi, la normal.

Taur

Cei singuri, ar putea incepe o relatie cu persoane cu care au multe in comun. Este posibil sa legati o prietenie mai stransa cu cineva din acelasi domeniu de activitate, poate chiar dintre colegii de serviciu si care au aceeasi abordare in privinta banilor, a realizatii pe plan profesional, a problemelor legate de gospodarie, educatia copiilor.

Daca ati intemeiat deja o familie, in primele doua decade va veti dedica in totalitate activitatilor casnice. In ultima decada sunt posibile mici conflicte legate de asumarea responsabilitatii.

Gemeni

Cei singuri ar putea intalni o persoana care va dori sa le modifice stilul de viata, comportamentul. Exista insa si pericolul ca, intr-un final, respectiva persoana sa se lase dominata de personalitatea dumneavoastra. Oricum, veti invata ceva din aceasta relatie.

Daca sunteti casatoriti, in prima parte a lunii, veti fi nevoiti sa va scuzati in fata partenerului de viata mai tot timpul. Este posibil ca, neobtinand rezultatul dorit, sa dati de inteles ca lucrurile nu mai pot continua, astfel ca partenerul va fi obligat, la randul lui, sa va recucereasca inima.

Rac

La inceputul lunii va veti indragosti de cineva important. Totusi, este posibil ca sentimentele dumneavoastra sa nu fie rasplatite pa masura, astfel ca pasiunea dumneavoastra va ramane un vis neimplinit. Daca sunteti casatoriti, in viata de familie poate aparea o stare de criza. Daca nu veti stii sa o rezolvati, se poate ajunge, dupa data de 17 ianuarie, chiar si la despartire, chiar si la divort.

Leu

Cei fara obligatii sentimentale pot incerca sa reia relatia cu prieteni mai vechi. Este posibil ca, de aceasta data, sa accepte conditii considerate pana acum inacceptabile. Tentativa dumneavoastra nu are insa suta la suta sanse de reusita. In caz de esec, veti realiza rapid ca, de fapt, nu este omul potrivit.

Daca aveti deja parteneri de viata, unele probleme de familie aparute in prima jumatate a intervalului, dar si pretentiile ridicate ulterior de ambele parti, vor crea o atmosfera imposibila care v-ar ptuea aduce in pragul unei rupturi.Chiar daca nu se va ajunge la divort, veti dori o pauza.

Fecioara

Pentru cei liberi este posibila o frumoasa poveste de dragoste la inceputul lunii. Astrele va vor scoate in cale o persoana in stare sa va ofere tot ce nu aveti in prezent, ajutandu-va in cariera, facand in asa fel incat viata dumneavoastra sa devina fericita, una de vis. E posibila chiar si o casatorie.

Daca sunteti deja casatoriti, pana in 17 ianuarie relatiile dumneavoastra cu partenerul de viata vor capata profunzime, dar vor fi aduse si unele schimbari in viata de familie. Nu este exclusa o achizitie importanta si utila.Oricum, veti continua sa lucrati pentru binele familiei pana la sfarsitul lunii, tinand cont de greselile din trecut. Multe momente pozitive.

Balanta

Cei liberi vor reusi sa intalneasca persoana care, intr-un viitor, va deveni sprijin de nadeje pentru toata viata. Este posibil ca intalnirea sa se produca intr-o ambianta nu tocmai fericita, dar apropiindu-se de dumneavoastra, respectiva persoana va incalca unele reguli.

Daca sunteti deja intr-o relatie, programul dumneavoastra va fi stabilit de parteneri, care va incerca sa va coordoneze toate actiunile, ceea ce va conduce la certuri si conflicte. Dupa 17 ianuarie, veti capata mai multa libertate si trebuie sa va asteptati la numeroase evenimente pozitive.

Scorpion

Este posibila o relatie cu o persoana sus-pusa in cazul Scorpionilor fara obligatii sentimentale. Daca sunteti deja casatoriti, autoritarismul dumneavoastra va prinde forta, iar daca partenerului ii place sa faca pe seful, nu sunt excluse certuri. Pentru ca situatia sa nu degenereze, veti prefera sa cedati, sa acceptati compromisuri.

Sagetator

Cineva se va indragosti de dumneavoastra, daca sunteti intr-o relatie. Daca persoana in cauza este pe gustul dumneavoastra, intr-o prima faza, lucrurile vor merge bine si veti fi chiar fericiti. Daca insa relatia va calca pe nervi, incercati sa stati cat mai departe de acel individ.

Daca sunteti casatoriti, toata luna va veti lupta pentru propria independenta. Poate veti dori sa demonstrati partenerului, fie ca e sotie sau sot, ca va puteti descurca si singuri.

Capricorn

In ianuarie, veti intalni persoana alaturi de care veti petrece ani fericiti. Este posibil ca acel om, acea femeie sa lucreze in acelasi domeniu, astfel ca alianta va fi nu numai una din dragoste, dar si profesionala. In cazul celor casatoriti, casnicia va urca la un nivel superior, familie va dobandi un plus de siguranta. Atentia insa ca, dupa data de 17 ianuarie nu sunt excluse reactii negative din patea sotului, sotiei.

Varsator

Este posibil ca, din plictiseala, sa va legati soarta de o persoana car enu va place deloc. Incercati sa evitati un astfel de scenariu, pentru ca, spre sfarsitul lunii, cresc sansele sa va intersectati cu omul de care aveti cu adevarat nevoie si alaturi de care veti putea construi un viitor fericit. Daca sunteti casatoriti, evitati orice conflicte cu partenerii de viata, pentru ca fie si un conflict minor ar putea dobandi amploarea unui dezastru.

Pesti

La inceputul lunii, persoanele care nu sunt intr-o relatii vor porni la "vanatoare" in cautarea unui potential partener de viata. Este foarte posibil sa gasiti ceea ce cautati. Nu trebuie insa sa asteptati prea mult romantism. Daca aveti deja intemeiata o femilie, problemele financiare si casnice vor intari familia, vor canaliza eforturile comune in aceeasi directie. Dupa 17 ale lunii, incercati sa oferiti mai multa libertate partenerului.