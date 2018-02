Zodiile care nu se sfiesc sa faca dragoste oriunde!

Varsatorii se asociaza cu anii 1960. Descatusare, dezinvoltura, libertate, flori in par, oameni despuiati dansant in noroi. Cand Varsatorii guverneaza cerul, nimic nu ii poate opri. Sunt dispusi sa faca dragoste, sa iubeasca la orice ora.

Cand vine vorba de apropiere, Taurii devin adevarate fiare. Fie ca e femeie sau barbat, daca Taurul intelege ca este placut, isi va incerca norocul cu mult inainte ca relatia sa devina realitate. Oricum, sunt foarte buni la pat.

In public, Balantele pot fi retinute, linistite si calculate, dar in dormitor sunt patimasi, plini de pasiune. Dar de ce sa se multumeasca doar cu dormitorul, cand sunt atatea alte locuri unde poti face acelasi lucru, in ultima instanta. Poate cu mai multa placere si satisfactie!

Capricornii sunt oameni foarte ciudati. Pe de o parte sunt capriciosi, chiar rasfatati, cand vine vorba de parteneri. Dar Capricornilor le place sa se debaraseze de stereotipuri cand se ajunge la intimitate. Iar cand intalnesc o femeie frumoasa care ii priveste, nu vor pierde sansa de a intra in vorba. Si de a merge mai departe, desigur.