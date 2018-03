Date personale: Facebook anunta noi masuri de protectie!

Pe fondul scandalului Cambridge Analytica, Facebook a anunţat că va adopta măsuri suplimentare pentru a spori gradul de protecţie a datelor personale ale utilizatorilor săi.

''În plus faţă de ceea ce a anuntat săptămâna trecută Mark Zuckerberg, co-fondatorul Facebook, in perioada urmatoare vor fi adoptate măsuri suplimentare, pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Am ajuns la concluzia ca parametrii noştri de confidenţialitate trebuie sa fie uşor de înţeles, de găsit şi de utilizat'', a precizat Facebook pe blog.

Detaliind, reţeaua de socializare a evocat, printre altele, ''un meniu unic pentru a găsi şi gestiona ansamblul parametrilor dumneavoastră de confidenţialitate şi instrumente simple pentru a identifica, a încărca şi a suprima datele dumneavoastră de pe Facebook''.

Scandalul datelor personale a izbucnit după ce s-a aflat că firma Cambridge Analytica din Marea Britanie, a colectat date personale de la circa 50 de milioane de utilizatori Facebook, fără acordul acestora, pentru a le folosi în campania electorală din 2016 a preşedintelui SUA, Donald Trump. Cambridge Analytica ar fi utilizat aplicaţia "thisisyourdigitallife" dezvoltată de profesorul de psihologie Aleksandr Kogan de la Universitatea din Cambridge.

Aplicaţia a fost instalată de circa 300.000 de persoane, care au permis astfel accesul atât la datele lor, cât şi ale prietenilor lor din reţea, ceea ce a însemnat un total de zeci de milioane de utilizatori ai Facebook. În urma acestui scandal, acţiunile Facebook au scăzut cu aproape 18% începând cu data de 16 martie. AGERPRES