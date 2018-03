Inteligenţa artificială presupune ''riscuri'', spunet directorul DeepMind

O boală misterioasă ar putea declanșa o pandemie care va distruge omenirea, avertizează oameni de știință de top, reuniți în cadrul unui congres ce avut loc recent, scrie The Sun. Organizația...

NASA (U.S. National Aeronautics and Space Administration) a invitat miercuri oamenii din lumea întreagă să "participe" la o nouă misiune solară de pe agenda sa, Parker Solar Probe, prin expedierea...

Furtuni magnetice de slaba intensitate vor acoperi Terra in zilele de 18, 22 si 26 martie. Este posibila o magnitosfera mai tensionata in 15,16, 17 si 12 martie, prognozeaza astronomii. Fenomenul din 19...

Guvernul chinez intentioneaza sa investeasca 31 miliarde de dolari in start-upuri nationale specializate in cipuri electronice destinate inteligentei artificiale. O sansa reala pentru China de a deveni lider mondial in...