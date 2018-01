Fenomenele meteorologice pot fi controlate din spatiu?

Imaginati-va ca uraganele devastatoare si inundatiile distrugatoare, despre care informeaza regulat agentiile de presa, pot fi reduse la tacere cu ajutorul satelitilor artificiali ale Pamantului, plasati pe orbita pentru a monitoriza evolutia fenomenelor meteo. BBC Future a incercat sa afle cat fantastic se ascunde in aceasta supozitie.

Ideea in sine nu este chiar atat de imposibil, cum ar putea crede unii si altii. Oamenii de stiinta lucreaza la transpunerea ei in viata de o buna bucata de timp. Dar nu s-a ajuns mai departe de folosirea avioanelor. Avand in vedere ca SUA sufera periodic din cauza furtunilor tropicale, din 1962 pana in 1983, guvernul de la Washington a sustinut proiectul stiintific Stormfury, in cadrul caruia norii erau "pudrati" cu iodura de argint, cu scopul de a diminua forta uaganului, reducandu-l la o ploaie obisnuita.

Proiectul american nu a marcat insa un progres notabil in controlul uraganelor, pentru ca metoda utilizata nu avea intotdeauna efectul dorit. S-a descoperit, totodata, o noua problema: diferenta uriase de dimensiuni intre avioanele folosite, care erau mici, si uraganele - imense. "Ceea ce a insemnat ca uraganul nu observa, pur si simplu, tentativa omului de a il influenta", a explicat Chris Bell, profesor de meteorologie la East England University.

Pe de alta parte, oamenii de stiinta analizeaza posibilitatea de a controla vremea cu ajutorul lasarelor, dar nu incalzind, ci racind portiuni ale atmosferei. Ca urmare se puteau forma nori, ba chiar declansa o furtuna. "Deocamdata insa nu avem lasere cu ajutorul carora am putea influenta substantial ceea ce se intampla in atmosfera. Putem crea mici formatiuni de nori, dar nu cred ca vor fi vizibili", a spus Jean Pierre Wolf, de la University of Geneva.

"Este o probleme de dimensiuni: trebuie sa cream un nor de cel putin un kilometru lungime - pe o distanta de vreo 10 kilometri. Se ridica insa intrebarea daca, din punct de vedere al consumului de energie, o asemenea operatiune se justifica?".

In ceea ce priveste folosirea satelitilor, aici apar si mai multe probleme. In primul rand, ele trebuie echipate cu aparatura speciala pentru monitorizarea fenomenelor meteorologice si pozitionarea pe orbita. In al doilea rand, este nevoie de dispozitive pentru manipularea conditiilor meteo. Ceea ce inseamna o crestere atat a masei satelitului, cat si a costurilor. In concluzie, se poate spune ca, in momenhtul de fata, controlul vremii constituie o manevra prea putin probabil.