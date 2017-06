Fotografia zilei de la NASA - Marea Neagră în vârtejuri de turcoaz

În majoritatea verilor, apele Mării Negre capătă nuanţe de bijuterie. Tonurile turcoaz din imagine nu sunt tuşe de pensulă; ele indică prezenţa fitoplanctonului, care trasează fluxul curenţilor de apă, scrie NASA care a publicat fotografia pe site-ul său luni, 12 iunie.



La 29 mai 2017, instrumentul MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) de pe satelitul Aqua, aparţinând NASA, a capturat datele pentru această imagine ce prezintă înflorirea fitoplanctonului în Marea Neagră. Imaginea este un mozaic, compus din multiple treceri ale satelitului deasupra regiunii.



Fitoplanctonul este compus din microroganisme vegetale plutitoare care se hrănesc din lumina soarelui şi nutrienţi dizolvaţi. Marea Neagră este bogată în nutrienţi aduşi de fluxul mare de apă din fluvii precum Dunărea şi Niprul. În general, fitoplanctonul susţine peştii, crustaceele şi alte organisme marine. Dar exploziile mari, frecvente, de fitoplancton pot duce la eutrofizare - pierderea oxigenului din apă - şi sfârşesc prin a sufoca viaţa marină.





Un tip de fitoplancton care se găseşte în mod obişnuit în Marea Neagră este planctonul microscopic cocolitofore care este placat cu carbonat de calciu alb. Când cocolitoforele sunt reunite în număr mare, aceste plăci care reflectă lumina sunt uşor vizibile din spaţiu sub forma unei ape strălucitoare, lăptoase.



"Intensificarea strălucirii din luna mai a Mării Neagre, cu un vârf maxim în luna iunie, pare a fi în concordanţă cu rezultatele din alţi ani", a declarat Norman Kuring, om de ştiinţă de la Goddard Space Flight Center din cadrul NASA. Deşi Kuring nu studiază această regiune, el spune că înflorirea fitoplanctonului din acest an este una dintre cele mai strălucitoare pe care le-a văzut din 2012.



Alte tipuri de fitoplancton pot să pară mult mai diferite în imaginile prin satelit. "Este important să ne amintim că nu toate exploziile de fitoplancton fac apa mai strălucitoare", a spus Kuring. "Diatomeele, care înfloresc tot în Marea Neagră, tind mai mult să întunece apa decât s-o lumineze''.AGERPRES