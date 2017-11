Cercetatorii au descoperi o modalitate de incetini imbatranirea!

Un grup de oameni de stiinta din Japonia, Statele Unite si Canada au descoperit o mutatie genetica rara, capabila sa prelungeasca viata si sa impiedice dezvoltarea afectiunilor specifice varstelor inaintate, informeaza revista Science Advances.

Geneticienii au analizat ADN-ul a 117 reprezentanti ai comunitatii Amish din orasul Berna, statul american Indiana si au descoperit existenta in 43 de cazuri a doua versiuni ale genei SERPINE1 - una obisnuita, alta mutanta. Aceasta gena poarta "instructiuni" pentru proteina PAI-1, care distruge cheagurile periculoase, care se pot forma si aduna in vasele sanguine.

Proteina PAI-1 are, de asemenea, legatura cu procesul de imbatranire a celulelor, considerat de oamenii de stiinta drept unul dintre mecanismele de imbatranire generala a organismului.

Purtatorii respectivei mutatii au prezentat, totodata, telomeri mai lungi, prelugiri protectoare aflate la capatul fiecarui cromozon si care se scurteaza odata cu trecerea anilor si din cauza unor maladii. Datorita lor, ei au imbatranie mai incet si, in medie, au trait pana la 85 de ani, cu 10 ani mai mult decat ceilalti Amish. In plus, ei nu au acuzat probleme cu metabolismul.

Descoperirea acestei gene poate ajuta la crearea unor preparate, care reduc continutul de proteine PAI-1 in sange. Va fi un pas important in lupta impotriva bolilor batranetii, cred oamenii de stiinta.