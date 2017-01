Un aisberg de peste 80 de km lungime este pe cale să desprindă din calota glaciară a Antarcticii

Un aisberg de dimensiuni gigantice, posibil unul dintre cele mai mari înregistrate vreodată, cu o suprafaţă aproape cât cea a statului american Delaware sau cât cea a statului insular Trinidad şi Tobago, este pe cale să desprindă din calota glaciară a Antarcticii, informează Reuters.



O fisură care s-a format treptat în ultimii ani în banchiza Larsen C din Peninsula Antarctică, s-a extins brusc luna trecută cu circa 18 kilometri. Aceasta măsoară în prezent peste 80 de kilometri lungime şi mai are doar 20 de kilometri până la a se desprinde definitiv, potrivit oamenilor de ştiinţă. ''Banchiza Larsen C din Antarctica este pe cale să piardă o suprafaţă de peste 5.000 de kilometri pătraţi în urma extinderii substanţiale a unei fisuri'', au anunţat într-un comunicat specialiştii de la Project Midas din cadrul Universităţii Swansea din Wales.

Statul Delaware



Aisbergul va ''modifica în mod fundamental peisajul Peninsulei Antarctice'', iar desprinderea ar putea fi urmată de alte evenimente similare, se menţionează în comunicat.



Banchizele sunt platforme masive de gheaţă ce plutesc pe ocean, pe coastele continentale, de câteva sute de metri grosime. Oamenii de ştiinţă se tem că dezintegrarea acestora va determina deplasarea gheţarilor în largului oceanului, pe fondul creşterii temperaturilor determinată de fenomenul de încălzire globală. Acest lucru va contribui la creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, atrag atenţia cercetătorii.



Mai multe banchize s-au desprins în ultimii ani din zona nordică a Antarcticii, printre acestea numărându-se Larsen B, care s-a dezintegrat în 2002, adaugă Agerpres.