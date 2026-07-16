Latina care a modelat numele germanilor și limba românilor

Nimeni nu ridică din sprâncene. Așa îl cunosc profesorii și colegii, iar așa își semnează și primele lucrări. În universitățile europene, latina este limba cunoașterii, iar un nume latinizat înseamnă apartenența la aceeași comunitate intelectuală, de la Padova și Paris până la Oxford și Heidelberg.

Trei sute de ani mai târziu, un alt popor începe propria călătorie spre Roma. De această dată nu se schimbă numele profesorilor, ci vocabularul unei limbi întregi. „Norodul” începe să devină „națiune”, „blagoslovenia” lasă loc „binecuvântării”, iar în locul limbajului medieval apar „constituția”, „justiția”, „administrația” și „libertatea”.

Cele două povești par fără legătură. În realitate, spun același lucru. Uneori, civilizațiile nu se schimbă prin războaie, ci prin cuvinte.

Germania și moștenirea Romei

Pentru a înțelege de ce Johann Bauer apare în registrele Universității din Heidelberg ca Johannes Agricola trebuie să ne întoarcem cu câteva secole.

Până în 1806, Germania nu exista ca stat unitar. Teritoriile germane făceau parte din Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation), una dintre cele mai longevive construcții politice din istoria Europei.

Numele poate părea paradoxal. Imperiul era alcătuit în principal din principate germane, dar își revendica moștenirea Romei. Împărații se considerau succesorii cezarilor, erau încoronați de papă, iar dreptul roman era predat în universități ca fundament al ordinii juridice europene.

În acest univers apare un fenomen care astăzi pare aproape neverosimil: intelectualii își traduc numele.

Nu era un simplu pseudonim literar, ci identitatea academică sub care publicau și erau cunoscuți în întreaga Europă.

Astfel, Bauer devenea Johannes Agricola, deoarece agricola înseamnă agricultor.

Müller (morar) devenea Molitor, Bäcker (brutar) - Pistorius, Schmidt (fierar) - Faber sau Fabricius, Fischer - Piscator, Weber - Textor, Koch - Coquus, Zimmermann - Carpentarius, iar Stein putea deveni Lapide sau Petraeus.

Uneori traducerea nu era făcută în latină, ci în greacă, cealaltă mare limbă a Antichității. Cel mai cunoscut exemplu este reformatorul Philipp Schwarzerd, al cărui nume însemna literalmente „pământ negru”. La îndemnul marelui umanist Johannes Reuchlin, își traduce numele în greacă și devine Philipp Melanchthon (melas - negru, chthon - pământ).

Practica nu era exclusiv germană. Teologi, medici și juriști din Scandinavia, Polonia, Țările de Jos și Elveția procedează la fel. Nicolaus Koppernigk devine Nicolaus Copernicus, iar Geert Geerts este cunoscut în istorie drept Erasmus din Rotterdam.

În spațiul german însă ea capătă o amploare remarcabilă. Astăzi există încă familii care poartă nume precum Agricola, Molitor, Pistorius, Fabricius, Piscator sau Textor, fără să mai știe că, în urmă cu patru sau cinci secole, strămoșii lor se numeau Bauer, Müller, Bäcker, Schmidt ori Weber.

Ecourile acestei tradiții ajung până la începutul secolului al XX-lea. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este August Horch, fondatorul Audi. În germană, horch! înseamnă „ascultă!”. Când nu și-a mai putut folosi propriul nume ca marcă, a apelat la aceeași tradiție umanistă: verbul german a fost tradus în latină. Astfel s-a născut Audi. Chiar și astăzi, milioane de oameni conduc o mașină al cărei nume este, de fapt, traducerea în latină a numelui fondatorului.

Paradoxal, în același secol al XIX-lea în care romantismul german glorifică limba națională și tradițiile populare, universitățile continuă să privească spre Roma ca reper al culturii clasice. Germania ajunge astfel să fie, în același timp, patria filologiei clasice și a naționalismului cultural.

Această poveste avea să găsească un ecou surprinzător mai la răsărit. Numai că românii nu aveau să latinizeze numele savanților, ci limba însăși.

Când o limbă întreagă începe să se întoarcă spre Roma

Dacă în Germania latinizarea era un fenomen universitar, în România ea devenea un proiect național.

La începutul secolului al XIX-lea, româna era deja o limbă romanică prin structura ei, însă vocabularul administrației, al Bisericii și al culturii purta încă urmele unei istorii petrecute la granița dintre Orient și Occident. Timp de secole, cancelariile domnești redactaseră documente în slavonă, iar această limbă lăsase în urmă un fond consistent de termeni administrativi, religioși și juridici.

Pentru generația pașoptistă, problema nu era doar lingvistică, ci și una de identitate. Cum puteai convinge Europa de originea latină a românilor, dacă limba oficială și vocabularul culturii aminteau încă de lumea medievală răsăriteană?

Răspunsul a fost unul dintre cele mai ambițioase proiecte culturale din istoria modernă a României: relatinizarea limbii.

Primele temelii sunt puse de reprezentanții Școlii Ardelene. Samuil Micu, Gheorghe Șincai și Petru Maior demonstrează, prin argumente istorice și filologice, originea latină a poporului român. Pentru ei, limba era cea mai puternică dovadă a continuității romane la nordul Dunării.

În generația următoare, Ion Heliade Rădulescu transformă această idee într-un program cultural. Celebra lui deviză - „Scrieți, băieți, numai scrieți!” - exprimă o convingere simplă: o limbă nu devine modernă prin decret, ci prin literatură, traduceri, presă și circulația ideilor.

Heliade încurajează împrumuturile din franceză și italiană, considerându-le o întoarcere firească spre familia limbilor romanice. Nu toți împărtășesc însă acest entuziasm. Bogdan Petriceicu Hasdeu aprecia latinitatea limbii române, dar avertiza împotriva exceselor. Româna, spunea el, este rezultatul unei istorii reale, iar influențele slave, grecești, turcești sau maghiare nu pot fi eliminate fără a-i deforma evoluția firească.

Mai radicali sunt August Treboniu Laurian și Ion C. Massim. În monumentalul lor dicționar încearcă să elimine cât mai multe cuvinte considerate nelatine și să apropie limba de modelul Romei antice. Uneori merg atât de departe încât textele lor devin aproape imposibil de citit pentru contemporani. Istoria avea însă să le dea dreptate doar pe jumătate.

Nu româna artificială imaginată de latiniști a supraviețuit, ci un compromis între tradiție și modernitate. Efectele proiectului au fost însă uriașe. Numeroase cuvinte vechi, mai ales din administrație și limbajul religios, încep să dispară sau să fie împinse spre registrul arhaic. Blagoslovenie lasă loc binecuvântării, sovet devine sfat, norod este înlocuit treptat de popor, obște începe să concureze cu societate și comunitate, iar pricină cu cauză în limbajul juridic.

Citește și: Reziliența companiilor. Cum supraviețuiesc mărcile imperiilor

Schimbarea cu adevărat spectaculoasă are loc însă în vocabularul statului. Din franceză și, indirect, din latină, intră în limba română termeni precum tribunal, prefect, administrație, constituție, justiție, parlament, minister, națiune, libertate, civilizație, industrie, cultură și economie.

România modernă începe să vorbească într-o limbă nouă. Nu pentru că i se schimbă gramatica, ci vocabularul și felul de a descrie lumea. În doar câteva decenii, româna cultă începe să semene tot mai mult cu franceza, italiana și celelalte limbi romanice occidentale, fără să-și piardă însă personalitatea. E, probabil, cel mai amplu proces de modernizare lingvistică din istoria noastră.

Dacă în Germania un profesor devenea Johannes Agricola, în România se latiniza vocabularul unei întregi societăți. Dar în Transilvania istoria avea să urmeze o altă direcție.

Două lumi, două direcții

Istoria are uneori un simț al ironiei greu de egalat. În timp ce profesorii și teologii germani își traduceau numele în latină pentru a se apropia de modelul cultural al Romei, în Transilvania numeroși români ajungeau să poarte nume de origine sau în formă maghiară.

În Germania, Bauer devenea Agricola, Müller devenea Molitor, iar Bäcker devenea Pistorius. În Transilvania întâlnim nume precum Covaci, Sabău, Doboș, Socaciu, Deac, Varga, Hegheduș, Molnar, Timaru, Farcaș, Biro sau Olah.

În spatele lor se ascund meserii, porecle, trăsături fizice ori origini geografice și etnice. Covaci vine din Kovács (fierar), Sabău din Szabó (croitor), Doboș din Dobos (toboșar), Socaciu din Szakács (bucătar), Deac din Diák (scrib), Varga înseamnă cizmar, Hegheduș provine din Hegedűs (lăutar), Molnar din Molnár (morar), Timaru din Tímár (tăbăcar), Farcaș din Farkas (lup), iar Olah înseamnă chiar „valah”, adică român.

În timp ce un profesor german urca simbolic spre Roma devenind Agricola, în Transilvania numeroși români ajungeau să poarte nume în formă maghiară.

În Germania, latina era limba prestigiului universitar. În Transilvania, maghiara era limba administrației. În Principatele Române, elita încerca să readucă limba spre rădăcinile ei latine.

Același continent. Trei spații. Trei direcții.

Până și sașii au cunoscut această evoluție. Hermannstadt sau Härmeschtat, nu s-a transformat în Cibinum ori Hermannopolis, ci, în uz curent, a devenit Szeben.

Limba, ca proiect de civilizație

La prima vedere, aceste trei fenomene nu au aproape nimic în comun. În Germania, un profesor își schimbă numele. În Principatele Române, cărturarii schimbă vocabularul. În Transilvania, numeroși români ajung să poarte nume de origine sau în formă maghiară.

În realitate, toate ilustrează aceeași regulă: marile centre de prestigiu politic și cultural își lasă amprenta asupra limbii.

Roma a făcut-o prin latină.

Numele nu sunt simple etichete. La fel și cuvintele. Ele păstrează urmele civilizației care le-a dat prestigiu.

Istoria Europei poate fi citită și ca o istorie a traducerilor. Au fost traduse cărți, legi și tratate. Au fost traduse nume de familie. Iar uneori au fost „traduse” chiar limbile, nu prin schimbarea gramaticii, ci a vocabularului.

Când Bauer devenea Agricola, iar în Principatele Române „norodul” devenea „națiune”, Europa nu asista la simple curiozități filologice, ci la transformarea unei civilizații.

Poate că aceasta este adevărata victorie a Romei. Nu faptul că a cucerit lumea cu legiunile sale, ci că, la aproape două milenii după căderea Imperiului Roman de Apus, continuă să trăiască în cuvintele pe care europenii le rostesc în fiecare zi, adesea fără să-și mai dea seama cât de adâncă este amprenta latinității.