Anchete explozive în Armată: generali trimiși la DNA și comandant demis pentru abuzuri

Abuzuri și cheltuieli personale din banii Armatei

Potrivit declarațiilor oficiale, comandantul ar fi folosit resursele unității pentru achiziții personale, inclusiv articole vestimentare precum adidași, treninguri și tricouri. Mai mult, acesta și-ar fi obligat subordonații să desfășoare activități în gospodăria proprie și să îi prepare masa.

„Comandantul unității militare de la Murfatlar deconta produse personale, adidași, trening tricouri, punea militarii la muncă în propria gospodărie, le cerea militarilor să-i pregătească și să-i servească masa acasă, încasa bani de chirie deși nu stătea cu chirie, pretindea de la subordinați produse alimentare în cantități mari. În momentul desfășurării controlului, am găsit carcasă de porc, 100 litri de vin îmbuteliat, kilograme de calcan și o lipsă de 1700 litri de motorină. Este clar că este incompatibil cu comanda unității.”

Descoperirile indică un posibil sistem de abuzuri tolerate la nivel local, iar ministrul a dispus sesizarea organelor competente și declanșarea unor anchete administrative.

Dosar major: 18 angajați MApN, inclusiv un general, trimiși la DNA

Un alt caz grav prezentat de ministru vizează avizarea ilegală a unor construcții civile în apropierea unui depozit de muniție din Pitești. Nu mai puțin de 18 angajați ai MApN, printre care și un general de brigadă, sunt implicați.

„Avem avizarea ilegală a unei construcții civile lângă un depozit mare de muniție din Pitești. Două blocuri, 128 de apartament, au fost construite ilegal la o distanță de 100 de metri, când legea impunea 200 de metri, de depozitul de muniție de la Unitatea militară din Pitești. În 2019, s-a cerut aviz de la MApN, avizul a fost negativ pentru că distanța este prea mică. La două săptămâni după s-a cerut același aviz și s-a dat aviz negativ. Două luni mai târziu, la o solicitare identică, s-a dat aviz pozitiv.”

Cazul ridică suspiciuni serioase privind integritatea procesului decizional și posibile presiuni administrative sau politice.

Contracte de milioane de euro, sub semnul întrebării

Ministerul Apărării investighează și contracte în valoare de 42 de milioane de euro semnate cu două firme din Slatina. Produsele livrate, destinate campării militare, ar fi fost neconforme, iar întârzierile nu au fost sancționate conform contractului.

„Două firme din Slatina au contracte de acord cadru de 42 milioane de euro cu Ministerul Apărării. Pentru contractele de campare ale Armatei Române am constat că o parte dintre produsele livrate sunt neconforme și au fost acceptate, cealaltă parte sunt cu întârzieri foarte mari și nu se emiseseră nici penalități.”

Ministrul a anunțat că vor fi calculate penalități, iar instituția va merge în instanță pentru recuperarea prejudiciilor. În paralel, persoanele responsabile de recepția produselor sunt supuse cercetării disciplinare.

Achiziții strategice: elicoptere Airbus și radare Thales

În contrast cu aceste scandaluri, Ministerul Apărării continuă programele de modernizare. România a semnat contracte pentru 12 elicoptere Airbus și 12 sisteme radar Thales, prin programul SAFE.

„Am semnat contractele prin SAFE pentru 12 elicoptere Airbus și 12 radare de la Thales. Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav. Acestea vor fi livrate începând cu luna 38,” a anunțat Radu Miruță, potrivit Adevărul.

Noile echipamente sunt esențiale pentru întărirea capacităților de apărare, în special în contextul amenințărilor aeriene la joasă altitudine.