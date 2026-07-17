Primarul din Izbiceni, Fănel Bădici, susține că a fost amenințat cu moartea după acuzațiile privind vizita lui Călin Georgescu: „Am primit sute de mesaje”

Edilul a făcut declarațiile într-un interviu acordat Antena 3 CNN, unde a explicat că reacțiile negative au venit în special din partea unor susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, care l-ar fi acuzat că și-a permis să îl critice pe liderul pe care îl susțin.

„Am primit sute de ameninţări, inclusiv pe WhatsApp, am primit telefoane. Suveraniştii spun că l-am denigrat pe conducătorul lor”, a declarat Fănel Bădici.

Primarul susține că mesajele primite pe rețelele sociale au fost extrem de agresive și că unele dintre ele conțineau amenințări directe.

Fănel Bădici susține că târgul de legume ar fi fost pregătit special pentru vizita lui Călin Georgescu

În cadrul intervenției televizate, edilul din Izbiceni a explicat că vizita lui Călin Georgescu la târgul de legume nu ar fi avut loc în locația obișnuită a pieței, ci într-un spațiu folosit în trecut, aflat într-o zonă mai centrală și mai vizibilă.

Potrivit lui Bădici, mai mulți comercianți ar fi fost aduși special pentru momentul vizitei.

„Când a venit Călin Georgescu, teoretic, ar fi trebuit să se ducă, dacă voia să vadă târgul de legume, trebuia să se ducă la cealaltă locaţie. Însă, nefiind în centru şi fiind mai izolat, ei au preferat să vină la fosta locaţie şi să-şi aducă nişte comercianţi care să fie acolo şi să-şi etaleze marfa special pentru Călin Georgescu. I-au adus special pentru Călin Georgescu, i-au adus din piaţa cealalată sau de acasă”, a explicat primarul Fănel Bădici.

Edilul a publicat ulterior pe pagina sa oficială de Facebook mai multe fotografii despre care afirmă că ar compara imaginile din timpul vizitei lui Călin Georgescu cu fotografii realizate la târgul de legume din Izbiceni.

Primarul din Izbiceni: „Am primit blesteme, amenințări și jigniri”

Fănel Bădici a relatat că reacțiile venite după postarea sa au fost numeroase și agresive, menționând că a primit mesaje pe mai multe platforme online.

„Am primit cred că zeci şi sute de ameninţări, inclusiv pe WhatsApp, am primit telefoane, pe Facebook nu mai zic... TikTok şi alte reţele sociale, chiar şi pe unele despre care nu ştiam că le mai am. (...) suveraniştii spun că l-am denigrat pe conducătorul lor”, a afirmat edilul.

Într-o postare publicată pe Facebook, acesta a spus că mesajele primite au inclus jigniri și blesteme, după ce a contestat autenticitatea vizitei.

„Azi am avut o zi chiar plină, dacă mă gândesc la toate «urările» primite. Am primit blesteme cam pentru câteva vieți, pe lângă amenințări, jigniri, etc. Toate, dovezi de «prețuire» suveranistă, pentru ca am avut curajul să îl demasc pe Voievod, să spun ca e fals, așa cum vizita lui a fost falsă”, a scris Fănel Bădici pe contul său oficial de Facebook.

Fotografiile publicate de primar, motiv de dispută în mediul online

În aceeași postare, primarul din Izbiceni le-a cerut internauților să compare imaginile prezentate și să își formeze propria opinie.

Acesta a afirmat că primele două fotografii ar proveni din timpul vizitei lui Călin Georgescu, iar ultima imagine ar reprezenta târgul de legume din localitate.

„Aş vrea să vă arăt, dragi suveraniști, câteva fotografii. Primele două poze sunt de la vizita lui Călin Georgescu și ultima poză e de la Târgul de legume din Izbiceni.

Judecați voi. Seamănă? A fost Georgescu la Târgul de legume de la Izbiceni? P.S.: 99% dintre cei care mă atacă nici măcar nu zic ca as minți. Sunt doar supărați ca l-am «denigrat» pe mesia”, a mai notat edilul.

Afirmațiile primarului au generat reacții puternice în mediul online, atât din partea susținătorilor lui Călin Georgescu, cât și din partea celor care au cerut verificarea informațiilor prezentate.

Mugur Ciuvică, despre vizita lui Călin Georgescu: „Toți s-au plâns că n-au vândut nimic”

Subiectul a fost comentat și de Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, în cadrul emisiunii „Decisiv”, difuzată la Antena 3 CNN.

Acesta a susținut că mai mulți comercianți din târgurile vizitate de Călin Georgescu ar fi reclamat că nu au avut vânzări în ziua respectivă.

„O parte i-a trimis Simion cu microbuzul, o parte sunt dacii liberi, ăia, care veneau şi la miliţie, când mergea el să semneze. Dar cel mai tare e, că am văzut un reportaj, este că cei care vând în târgurile astea, că a fost în trei târguri, toţi s-au plâns că, în ziua în care a venit Călin Georgescu, n-au vândut nimic. N-a cumpărat nimic, a ocupat târgul”, a declarat Mugur Ciuvică.

Declarațiile primarului din Izbiceni și reacțiile apărute ulterior au transformat vizita lui Călin Georgescu într-un subiect intens dezbătut în spațiul public. Până în acest moment, acuzațiile privind organizarea vizitei și presupusele amenințări sunt susținute prin declarațiile celor implicați.