Care a fost căutarea care a stabilit recordul popularității pe Google în anul 2016

Jocul Pokemon Go a fost căutarea cea mai populară din acest an la scară mondială pe motorul de căutare online Google, potrivit unui clasament dat publicităţii miercuri de gigantul american al internetului, relatează AFP.



Pe locul doi al căutărilor s-a aflat iPhone 7 al Apple, lansat în septembrie, urmat de Donald Trump, care a câştigat în noiembrie alegerile prezidenţiale din SUA, şi de cântăreţul Prince, care a murit în luna aprilie.



Donald Trump este pe primul loc în topul personalităţilor cele mai căutate pe Google, devansând-o pe contracandidata sa democrată din alegeri, Hillary Clinton.



În ceea ce priveşte subiectele de actualitate care i-au interesat pe internauţi, alegerile prezidenţiale din SUA s-au aflat în fruntea căutărilor, urmate de Jocurile Olimpice şi de Brexit.



Google publică această listă a tendinţelor mondiale în fiecare an, la fel ca şi liste pentru fiecare ţară care rezumă marile zone de interes ale internauţilor.



În Franţa, Pokemon Go s-a aflat în acest an pe locul doi în topul căutărilor pe Google, după Campionatul European de fotbal, dar înaintea Turului ciclist al Franţei, Jocurilor Olimpice şi alegerilor prezidenţiale din SUA.



Pe reţeaua de socializare Facebook, care a publicat propria sa listă la începutul lui decembrie, alegerile prezidenţiale din SUA şi politica braziliană au fost subiectele cele mai discutate în 2016 la scară planetară. Pokemon Go s-a aflat pe poziţia a treia în clasamentul Facebook. AGERPRES