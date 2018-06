Care sunt lucrurile de care trebuie sa tii cont in alegerea husei pentru telefon?

Desi majoritatea persoanelor considera ca alegerea unei huse pentru smartphone este foarte usor de facut, in realitate, daca iti doresti ca sistemul de protectie de acest tip sa functioneze cat mai eficient, decizia cu privire la modelul de husa ales trebuie luata in serios.

Nimeni nu poate contesta importanta pe care o au accesoriile pentru mobil cu rol de protectie, mai ales in prezent, cand mobilele de ultima generatie au ajuns la performantele unui calculator clasic. Acest lucru inseamna ca pretul device-urilor este destul de piperat si ca orice utilizator isi doreste sa prelungeasca viata acestora cat mai mult posibil. In plus, materialele de calitate, dar fragile, au nevoie de ajutorul unor obiecte din interior pentru a ramane intacte.

Descopera criteriile dupa care iti poti alege husa ideala

Dimensiune

La acest capitol intra modelul de telefon pentru care faci alegerea si dimensiunea lui, dar si marimea efectiva a husei. Trebuie sa stii ca pe Lerato exista reduceri atat la huse pentru Samsung S7 EDGE, cat si pentru alte gadget-uri de ultima generatie, de care poti profita. Pentru fiecare tip de telefon vei gasi accesorii diferite, iar aici intervin preferintele tale personale. Poti opta pentru huse slim, bumpere sau carcase mai voluminoase.

Aspectul estetic

In prezent, din punct de vedere al culorii, al insertiilor si al materialelor, vei gasi orice fel de huse de telefoane iti poti imagina. Ceea ce alegi este bine sa se potriveasca cu stilul tau individual si cu personalitatea ta, pentru ca este o oportunitate buna de a-ti exprima preferintele. De la modele transparente, simple, la accesorii in culori puternice si cu diferite inscriptii, achizitioneaza ce te atrage mai mult!

Material

Un alt aspect pe care trebuie sa il ai in vedere cand esti in cautarea unei huse perfecte este materialul din care aceasta este fabricata. Ai de ales intre silicon, plastic, piele, cauciuc, policarbonat, fibra sau metal. Informeaza-te despre fiecare in parte inainte sa iei o decizie si fii atent la recomandarile specialistilor in domeniu!

Design

Aici este vorba despre tipul sistemului de protectie: carcasa, flipover, subacvatica, etui sau bumper. Fiecare dintre acestea ofera grade diferite de protectie si au un alt aspect.

Indemanarea ta

Ultimul lucru pe care trebuie sa il iei in considerare, care are legatura cu toate cele mentionate pana acum, este cat de indemanatic esti. Daca ai, in general, grija de lucrurile tale si nu ai obiceiul de a scapa lucruri sau de a darama obiecte, inseamna ca poti alege o husa mai simpla, mai subtire. Insa, daca esti constient ca dexteritatea nu este punctul tau forte, este recomandat sa iti achizitionezi un produs cu un grad sporit de protectie! De asemenea, si stilul tau de viata este un factor de decizie important. De exemplu, daca esti plecat des in calatorii care implica petrecerea timpului in natura, unde esti predispus la accidente sau daca esti o fire mai comoda, care prefera sa se relaxeze in propria locuinta, aceste lucruri se reflecta si in starea obiectelor pe care le detii!

Asadar, cand vine momentul de a achizitiona un nou accesoriu pentru telefonul tau, asigura-te ca te gandesti de doua ori inainte de a lua o decizie!