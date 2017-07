Cum poți afla cine te sună de pe un număr ascuns? Un simplu TRUC te poate ajuta

Rostislav_Sedlacek/Getty Images/iStockphoto Female hands using mobile banking Female hands using mobile banking





Orice persoană s-a confruntat la un moment dat cu problema numărului ascuns. Fie că suna ziua sau noaptea, telefonul cu număr necunoscut a iritat pe fiecare dintre noi la un moment dat. Se pare că acum, această situație neplăcută are și rezolvare.

Site-ul videotutorial.ro este cel care a dezvăluit ce este de făcut pentru a afla numărul respectiv.

Tot ce trebuie să facem este să creăm un cont pe un serviciu VoiceIP. Acest serviciu ne va aloca un număr pe care îl putem folosi în telefonul sau smartphone-ul nostru pentru a devia toate apelurile primite, doar apelurile cărora le dăm ocupat, doar apelurile la care nu răspundem sau apelurile primite când nu suntem în aria de acoperire a providerului de telefonie mobilă.

Orice telefon sau smartphone suportă call forwarding adică devierea unui apel. Va trebui să căutaţi această funcţie în telefonul vostru la Setări apeluri sau Call Settings. În opţiunea Call forwarding se trece numărul către care doriţi să deviaţi, în cazul nostru numărul VoiceIP, pentru una dintre situaţiile disponibile: Always Forward (Deviaţi toate apelurile), Forward when busy (Deviaţi când respingeţi apelul), Forward when unanswered (Deviaţi când nu răspundeţi) sau Forward when unreachable (Deviaţi când nu vă aflaţi în aria de acoperire). Cea mai bună alegere sunt primele două opţiuni: Always Forward sau Forward when busy”.

Dacă setaţi devierea pentru Always forward asta înseamnă că nu va mai trebui să staţi la pândă pentru a-l prinde pe cel care va suna cu ascuns. Toate apelurile primite vor fi deviate către numărul VoiceIP.



Dacă setaţi devierea pentru Forward when unreachable asta înseamnă că va trebui să închideţi telefonul că cel care vă sâcâie să fie redirecţionat/deviat către numărul serviciului VoiceIP. Iarăşi o alegerea nepotrivită dacă individul vă deranjează doar o singură dată sunând cu număr ascuns şi totuşi vreţi să ştiţi cine a fost. Alegând Forward when unreachable va trebui să sacrificaţi eventualele apeluri legitime pe care le aşteptaţi şi le doriţi.



Este posibil să prindeţi individul însă tot odată veţi pierde probabil şi apelurile pe care aţi fi dorit să le luaţi. Această opţiune o puteţi folosi doar în cazul în care intuiţi ora la care individul va suna cu număr ascuns sau în cazul în care respectivul are o oră anume la care ştiţi că vă suna.

Sursa Observator.tv