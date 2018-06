Facebook va difuza emisiuni de ştiri prezentate de jurnalişti celebri de la CNN, Fox News şi Univision

Facebook Inc a anunţat miercuri că va difuza în a doua jumătate a acestui an o serie de emisiuni de ştiri care vor fi prezentate de jurnalişti celebri din industria de televiziune americană - Anderson Cooper de la CNN, Shepard Smith de la Fox News şi Jorge Ramos de la Univision - în cadrul unei iniţiative ce vizează îmbunătăţirea calităţii ştirilor distribuite pe această reţea de socializare, informează Reuters.



Facebook va plăti celor trei posturi şi altor furnizori de ştiri pentru a produce emisiuni ce vor fi difuzate pe serviciul său video, Watch, în speranţa de a contracara fenomenul ştirilor false şi de a stimula divizia sa de afaceri cu publicitate video, înfiinţată recent.



Noile programe vor reprezenta conţinuturi originale ce aparţin reţelei de socializare şi vor fi lansate în lunile următoare, urmând să includă şi pauze de publicitate, a precizat Campbell Brown, directorul departamentului de parteneriate globale din cadrul Facebook.



Posturile CNN, Fox News şi Univision se adresează, în general, unor segmente diferite de public.



Alte programe ce vor fi difuzate pe serviciul Facebook Watrch vor fi produse de ABC News, Alabama Media Group şi site-urile ATTN: şi Mic. Unele dintre aceste emisiuni vor fi difuzate zilnic, altele vor avea o frecvenţă de difuzare mai scăzută.



Noile programe vor include elemente specifice reţelelor de socializare, precum sondajele online.



Platformele de socializare au întâmpinat dificultăţi mari în tentativa lor de a reduce frecvenţa ştirilor false, a articolelor cu tentă senzaţionalistă şi a farselor online, care se răspândesc de obicei foarte repede în spaţiul online. Astfel de conţinuturi sunt considerate vinovate pentru polarizarea politică excesivă a populaţiei pe plan mondial şi chiar pentru apariţia unor violenţe în anumite ţări, precum Sri Lanka.



Reţeaua de socializare Facebook a început să considere tot mai mult funcţia video drept o sursă de venituri din publicitate, în contextul în care încasările companiei sunt generate tot mai puţin de fluxul său de conţinuturi (News Feed).



Facebook concurează pentru conţinuturi originale şi venituri din publicitate cu companii precum YouTube, Snap Inc şi Twitter Inc.AGERPRES