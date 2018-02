Review Samsung Galaxy S9. O cameră foto/video impresionantă

Samsung Galaxy S9 a fost lansat! Ţinta Samsung pentru a noua generaţie de telefoane este camera, care, potrivit companiei, a fost “reimaginată”. Este absolut necesară concentrarea pe această caracteristică a noului Samsung, pentru că, la suprafată, telefoanul este foarte puţin diferit de predecesorul său, Samsung Galaxy S8.

Dacă privim la specificaţiile noului Samsung, observăm că diferenţele dintre acesta şi S8 nu sunt semnificative. Astfel, mărimea Displayului Infinity este aceeaşi, respectiv 5.8 inchi, de asemenea şi rezoluţia, fiind QHD+.

În plus, mărimea bateriei (3.000mAh), RAM şi memoria internă (4GB sau 64GB) sunt aceleaşi. Samsung a mai păstrat şi jack-ul de 3.5 mm, rezistenţa la contactul cu apa şi praful şi slotul pentru carduri microSD de până la 400 GB.

În schimb, spatele telefonului aduce unele diferenţe, iar cea mai semnificativă ţine de locul în care este plasat senzorul pentru amprentă, locul fiind mult mai accesibil.

Samsung a plecat în promovarea noului Galaxy cu evidenţierea camerei, despre care compania spune că “se adaptează la fel ca ochiul uman”.

Display

Samsung Galaxy S9 are Infinity Display, ceea ce înseamnă că are un ecran fără margini, de tip edge-to-edge. Dimensiunea acestuia este 5.8 inchi, panel Super AMOLED. iar afişajul este de 18.5:9, protejat de Corning Gorilla Glass 5.

Display-ul este luminos şi colorat, iar intensitatea detaliilor este impresionantă.

Hardware

Pe plan hardware, Samsung a optat penntru exynos octa-core de generaţie nouă, cu un consum mai redus de energie.

Carmeră foto/video

Fiind lucrul pe care s-a pus cel mai mult accentul, camera trebuie să fie impresionantă. Aceasta are 12 megapixeli cu diafragmă variabilă: f/1.5 şi f/2.4. Astfel, f/1.5 este utilă în cazul în care lumina nu te prea ajută, iar f/2.4 este utilă când aceasta nu este o problemă. În plus, telefonul are o mulţime de funcţii prin care îţi poţi îmbunătăţi/personaliza creaţiile foto/video.

Emoji

Samsung a venit cu AR Emoji, competitor cu varianta iPhone X, Animoji. Astfel, prin intermediul AR Emoji pot fi creeate imagini 2D cu tine, iar expresiile feţei sunt, de asemenea, adăugate.

Verdict

Deşi în ceea ce priveşte designul, telefonul nu este diferit de predecesorul său, Samsung Galaxy S8, există şi diferenţe care trebuie luate în considerare. Cu toate acestea, este mult prea devremea pentru concluzii, în condiţiile în care abia a început perioada de precomenzi. Capacităţile camerei sunt interesante, display-ul este impresionant, însă durabilitatea acestuia nu poate fi pronunţată încă.