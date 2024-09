Șantierul naval din Mangalia are noi contracte, dar muncitorii au plecat

Vestea bună care vine de la șantierul naval este că Damen Shipyards Mangalia, (DSMa), unul dintre cei mai importanți jucători din industria navală românească, a reușit recent să semneze contracte pentru reparația a două nave. „Faptul că societatea se află în procedura de insolvență din luna iunie 2024 nu i-a împiedicat pe specialiști DSMa să atragă noi clienți și proiecte de substanțiale. Lucrările de reparație a celor două nave vor începe până în finalul lunii septembrie 2024, se vor desfășura simultan și vor dura o lună de zile. Aceste lucrări sunt un prim pas promițător pentru redresarea companiei și alături de celelalte măsuri întreprinse sub ghidajul administratorului judiciar, dau o șansă reală DSMa pentru a ajunge la profitabilitate”, au transmis reprezentanții Damen.

Prima navă, „M/T Tahiti”, un tanc petrolier sub pavilion maltez, construită în 2014, va ajunge în șantierul DSMa în jurul datei de 18 septembrie 2024. Cu o capacitate de transport de 157.022 de tone și o lungime de 274,5 metri, nava necesită lucrări de reparații mecanice și electrice pentru o perioada de până la o lună, împreună cu lucrările de doc pentru aplicarea sistemului siliconic pe corpul navei.

A doua navă, „M/T Hadal Sally”, de asemenea sub pavilion maltez și construită în 2009, este un transportator de produse chimice și petrol, având o capacitate de transport de 50,994 de tone și o lungime de 183 de metri. Lucrările de reparație vor începe în jurul datei de 18 septembrie 2024 și vor dura o lună, principalul obiectiv fiind aplicarea unei vopsele speciale în tancurile de marfă.

Reprezentanții Damen Mangalia mai spun că aceste contracte nou obținute „demonstrează nu doar capacitatea tehnică a șantierului, ci și încrederea pe care partenerii internaționali o au în calitatea și promptitudinea serviciilor oferite de Damen Shipyards Mangalia”.

„Cele două nave vor beneficia de reparații complexe, echipa de la Mangalia fiind recunoscută pentru standardele înalte în acest domeniu, respectând termene stricte și oferind soluții personalizate pentru fiecare client”, spun aceștia. Totuși, după ce au fost trimiși în șomaj tehnic sute de angajați ai șantierului, forța de muncă s-a orientat către alte locuri, iar muncitorii nu se pot întoarce până când nu li se va oferi garanția unor contracte stabile, pe termen lung.

Sindicaliștilor nu li s-a răspuns la întrebări

Liderul sindicatului din șantierul naval, Laurentiu Gobeajă, a explicat, pentru Jurnalul, că muncitorii așteaptă răspunsuri ferme din partea Damen, dar nu li s-a răspuns la lista de întrebări transmise: „1. Care sunt principalele cauze ale insolvenței și cine este responsabil pentru această situație?; 2. Ce acțiuni urgente veți întreprinde pentru a stabiliza situația financiară a companiei și a evita falimentul?; 3. Ce măsuri veți lua pentru a proteja drepturile salariale ale angajaților pe durata procedurii de insolvență?; 4. Când se vor plăti efectiv creanțele salariale restante înscrise în tabelul de creanțe?; 5. Există un plan concret pentru plata salariilor restante? Dacă da, care este termenul pentru efectuarea acestor plăți?; 6. Când estimați reluarea activității societății și ce condiții trebuie îndeplinite pentru acest lucru?; 7. Care este termenul pentru finalizarea planului de reorganizare și ce impact va avea asupra salariaților? 8. Cum va fi implicat sindicatul în procesul de reorganizare a companiei?; 9. Ce mecanisme de comunicare veți implementa pentru a asigura transparența cu angajații și sindicatul în timpul procedurii de insolvență?; 10. Există discuții în desfășurare cu investitori sau parteneri interesați de redresarea companiei? Dacă da, ce progrese au fost realizate până acum?; 11. Aveți planuri de restructurare a personalului sau modificări ale contractelor de muncă în urma procedurii de insolvență?”.

„Am transmis acele întrebări la care nu am primit răspuns și noi, de asemenea, așteptăm un răspuns Am așteptat cu speranță ca, la conferința de presă de astăzi, să primim vestea că s-au semnat noi proiecte și că activitatea va fi reluată în curând. Totuși, s-a comunicat că demersurile pentru obținerea finanțării și a scrisorilor de garanție bancară sunt încă în curs de desfășurare. Prin urmare, salariații vor mai avea de așteptat până când șantierul își va relua activitatea, iar termenul exact nu este clar, fiind posibil să fie în acest an, anul viitor sau, în cel mai rău caz, niciodată. Este imperativ ca societatea să contracteze noi proiecte cât mai repede, pentru a preveni pierderea resurselor valoroase și pentru a asigura continuitatea activității. Pentru ca acest șantier să se redreseze și să aibă un viitor sustenabil, trebuie să se reia activitatea cât mai curând posibil”, a explicat liderul sindicatului.

Contracte pentru câteva săptămâni

985 de salariați sunt în șomaj tehnic, iar circa 300 de angajați încă lucrează. Liderul de sindicat spune că pentru reparația celor două nave contractate acum ar putea lucra circa 100 de salariați și e nevoie de contracte mari pentru a se relua activitatea la capacitate maximă.

„E o chestiune de două-trei săptămâni. Atât se lucrează la reparații pentru o navă, după care navele pleacă. Suntem dezamăgiți, pentru că ne așteptam la mai mult. Estimăm că deja sunt câteva sute de salariați dintre cei care au fost trimiși în șomaj tehnic plecați pe alte șantiere din țară sau din străinătate. Unii au cerut concediu fără plată, pentru a nu fi chemați în 24 de ore, în caz că sunt chemați”, a mai explicat liderul de sindicat.

Șomajul tehnic e plătit din fondul de salarii al societății, nu de la AJOFM, neexistând hotărâre judecătorească definitivă care să permită plata de la stat. Deciziile de trimitere în șomaj tehnic sunt emise de la 1 iunie 2024 până la 31 decembrie, dar perioada se poate prelungi sau se poate relua activitatea mai devreme, dacă angajatorul îi solicită pe unii dintre muncitori, pentru contracte noi. Unii dintre ei au fost chemați deja, pentru cele două lucrări de reparații. Oamenii s-au prezentat acum la locul de muncă, dar fără alte contracte vor rămâne din nou în șomaj tehnic. Liderul sindicatului spune că ideal ar fi să se asigure constant nave pentru reparații, în toate cele trei docuri.