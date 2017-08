Primăria Arad face investiții de lux în spații verzi. Beneficiarul: o firmă „de casă”

Începând cu anul 2010, o companie din Arad, despre care mai multe surse locale afirmă că este apropiată de conducerea Primăriei Municipiului Arad, primește fără licitație contracte privind amenajarea și întreținerea spațiilor verzi în centrul orașului condus de Gheorghe Falcă. Unul dintre aceste contracte a făcut, anul trecut, obiectul unui raport al Curții de Conturi, care a concluzionat că municipalitatea a plătit către această societate, nelegal, peste 70.000 de lei. Firma în cauză a fost implicată, în anul 2012, în defrișarea unor arbori seculari din fața Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, fapt reclamat de un fost deputat, inclusiv autorităţilor de control. Anul acesta, compania în cauză a mai primit încă un contract de la primăria lui Falcă, în valoare de aproximativ un milion de lei fără TVA, tot fără licitație, prin negociere directă. Astfel, firma cu pricina se ocupă, în mod exclusiv, de spațiile verzi aflate în zona centrală a Municipiului Arad.

Conform celor patru anunţuri de atribuire publicate de Primăria Municipiului Arad pe SEAP, instituția condusă de edilul Gheorghe Falcă nu neglijează absolut deloc spațiile verzi din orașul pe care îl păstorește. În 27 ianuarie 2011, Primăria Municipiului Arad a negociat direct, fără să publice în prealabil un anunț de participare, un contract vizând amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, în Obiectivul „IV” din localitate. Este vorba de zona centrală a Aradului (bd. Avram Iancu, Piața Romană, Calea Romanilor). Conform anunțului de atribuire, procedura negocierii directe a fost aleasă de autoritatea contractantă deoarece contractul viza lucrări și servicii noi’, constând într-o repetare a unor servicii și lucrări deja existente. Prețul de pornire al negocierii a fost, la vremea respectivă, de 588.235,3 lei fără TVA, iar valoarea finală a contractului s-a ridicat la 181.129,03 lei fără TVA. Singura firmă care a depus o ofertă, considerată de către autoritatea contractantă și admisibilă, a fost aceea a SC Universul Verde SRL Arad, care, în 27 ianuarie 2011, a și fost declarată câștigătoare. Universul verde şi negocierea directă În 2013, relația companiei SC Universul Verde SRL cu Primăria Municipiului Arad a fost reluată. De această dată, municipalitatea a organizat o licitație deschisă pentru încheierea unui contract având ca obiect „contractarea de servicii de amenajare și întreținere a spațiilor verzi în municipiul Arad – Obiectivele I și V”, pentru o perioadă de șase luni. Lotul 2 al acestui contract, vizând Obiectivul V, a fost adjudecat de aceeași companie SC Universul Verde SRL, care a oferit un preț de 685.483,87 de lei fără TVA. Zona vizată cuprinde Piața Sporturilor, Parcul Europa, Ștrandul Neptun, Faleza III și zonele industriale Vest, Sud și Est. O sumă identică a fost licitată și câștigată de către SC Green City Andliv SRL Timișoara, care a adjudecat lucrări similare aferente Obiectivului I. În 25 mai 2015, Primăria Municipiului Arad a decis să reorganizeze o procedură de negociere directă pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, în Obiectivul IV din municipiul Arad, contractând astfel, potrivit documentelor aferente, servicii de arhitectură, servicii de inginerie, servicii integrate de amenajări urbane, servicii de arhitectură peisagistică, servicii conexe de cercetare științifică și servicii de testare și analiză tehnică. Prin aceeași procedură a negocierii directe, contractul a fost atribuit singurei entităţi private care a depus o ofertă, anume SC Universul Verde SRL Arad. Interesant este că valoarea inițială pe care autoritatea contractantă s-a arătat dispusă să o cheltuiască pe aceste lucrări este identică cu valoarea ofertată de SC Universal Verde SRL, respectiv de 967.741,13 lei fără TVA. La doi ani după parafarea acestui contract, SC Unversul Verde SRL a primit de la primăria lui Gheorghe Falcă un al patrulea contract, în valoare tot de 967.741,13 lei fără TVA, pentru continuarea lucrărilor în zona de interes a Obiectivului IV. Contractul a fost atribuit, de asemenea, fără licitație, prin negociere directă, în data de 3 mai 2017. Nefiind vorba de contracte atribuite prin licitație, singura documentație tehnică la care am avut acces, referitoare la tipul de lucrări și servicii contractate de Primăria Arad de la SC Universul SRL, s-a regăsit în caietul de sarcini aferent licitației din anul 2013. Cu acest prilej am aflat că municipalitatea era interesată, în derularea acestor contracte, de salubrizarea spațiilor verzi (parcuri, scuaruri, zone verzi adiacente carosabilului, inclusiv scuarurile aflate între ansamblurile de clădiri și cele aferente firmelor private). Operațiunea constă în pregătirea terenului pentru plantarea gazonului (inclusiv prin defrișări și tăieri de arbori), instalarea gazonului, udatul terenului cu furtunul, întreținerea peluzelor gazonate, plantarea de arbuști ornamentali, flori și plante perene. Firma, preluată de Claudia Precup de la un italian SC Universul Verde SRL este o companie deținută, potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerţului, de către o anume Claudia Teodora Precup, domiciliată în Arad, în calitate de asociat unic. Aceasta deține în întregime capitalul social al companiei și are și calitatea de administrator încă din anul 2011, după ce fostul ei asociat, italianul Silvano Morelli, a decis să-i cedeze româncei jumătate din acțiunile la această societate, cu titlu gratuit. Firma care beneficiază de contractele Primăriei Arad aferente întreținerii spațiilor verzi din zona centrală a făcut parte, până în 2011, dintr-un consorțiu româ- nesc cu investitori italieni ce activează în zona horticulturii. Astfel, potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului din data de 2 iunie 2011, aflăm că patroana SC Universul Verde SRL a făcut parte din structura acționariatului unei alte companii, pe nume SC Vigneto Consult SRL, deținând 50% din capitalul social, alături de același italian Silvano Morelli. Însă în vara anului 2011, arădeanca Claudia Teodora Precup a decis, în compensație pentru cedarea gratuită a acțiunilor la SC Universul Verde SRL din partea italianului, să-i întoarcă acestuia gestul și să-i cedeze, cu titlu gratuit, toate acțiunile pe care le deținea în SC Vigneto Consult SRL. De altfel, SC Universul Verde SRL Arad și SC Vigneto Consult SRL (devenită, între timp, SC Vitepex Consult SRL) dețineau acțiuni în cadrul unei alte companii arădene, pe nume SC Casa Verde SA Arad, din acționariatul căreia mai făceau parte Silvano Morelli, Damiano și Ruggero Bressan. Tot în iunie 2011, după ce a devenit asociat unic la SC Universul Verde SRL, Claudia Teodora Precup a decis să scoată compania din acționariatul SC Casa Verde SA prin cedarea, cu titlu gratuit, a acțiunilor către SC Vigneto Consult SRL. Tot în 2011, în data de 6 septembrie, firma Claudiei Teodora Precup a reușit să câștige, în calitate de lider al unei asocieri, un contract atribuit prin procedură simplificată de către Primăria orașului Ineu, județul Arad, referitor la lucrări de reamenajare a parcului din localitate. Valoarea contractului s-a ridicat la 580.527,17 lei fără TVA.

Scandalul defrișării arborilor seculari din curtea Spitalului Județean

Relaţia strânsă dintre SC Universul Verde SRL și Primăria Municipiului Arad a fost devoalată, în anul 2012, de către fostul deputat PSD Ciprian Luca, după ce în oraș a izbucnit un imens scandal legat de tăierea unor arbori. Un număr de 30 de copaci seculari aflați în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad au fost culcați la pământ de către SC Universul Verde SRL, cu voie de la primăria lui Falcă. Motivația conducerii spitalului pentru derularea acestei operațiuni a fost aceea că respectivii copaci stăteau în calea elicopterelor de prim ajutor, care nu aveau cum să aterizeze pe heliportul spitalului. După ce arădenii și mai multe organizaţii nonguvernamentale au sesizat această defrișare, fostul deputat Ciprian Luca a cerut autorităților publice locale să investigheze acest „abuz”, atrăgând atenția asupra „dezastrului ecologic” produs în curtea Spitalului Clinic Jude- țean de Urgență Arad. „Este știut faptul că reprezentanții firmei care s-a ocupat de tăierea arborilor sunt apropiați ai primarului Aradului. Firma Universul Verde poate fi numită, fără exagerare, firma de casă a primarului Gheorghe Falcă”, spunea fostul deputat. Acesta a adăugat că „pentru arădeni, tăierea acestor arbori ce cresc într-un ritm extrem de lent, fiind nevoie de zeci sau chiar sute de ani pentru a ajunge la maturitate, este o pierdere majoră. Cer verificarea legalității acestor tăieri”. De altfel, nu este singura dată când acţiunile Primăriei Arad au generat scandaluri legate de situația spațiilor verzi. În anul 2015, mai multe ONG-uri au protestat față de proiectele lui Gheorghe Galcă privind modificarea planului urbanistic referitor la Parcul Eminescu, pe care edilul intenționa să-l transforme într-o parcare auto. Alt protest a vizat tăierea unor plopi din incinta unui ștrand, dar și intenția de a betona alte spații verzi în Piața Nicoară.

Curtea de Conturi: prejudiciu la buget local

Ultimul contract încheiat de Primăria Municipiului Arad cu SC Universul Verde SRL, la sfârșitul lunii mai a anului curent, a fost atribuit în condițiile în care, la sfâr- șitul anului trecut, Curtea de Conturi a finalizat un raport, ca urmare a efectuării unui control la primăria lui Gheorghe Falcă. Printre obiectivele verificate s-au numărat și contractele încheiate cu SC Universul Verde SRL Arad. Conform acestui raport, „din verificările plăților efectuate pentru «lucrările de amenajare și întreținere a spațiilor verzi din Obiectivul IV», lucrări finanţate de la capitolul 62.02 - «cultură, recreere și religie», la articolul «alte bunuri și servicii», a rezultat faptul că au fost facturate și plătite lucrări în valoare de 62.851 de lei, majorate în mod nelegal către SC Universul Verde SRL Arad”. Din același document al Curții de Conturi reies următoarele: „cauzele și împrejurările care au condus la apariția acestei deficiențe sunt determinate de faptul că persoanele care au făcut parte din comisia de recepție nu au verificat ca prețurile din situa- țiile de lucrări ale materialelor pentru reparația sistemelor de irigat, precum și ale materialului dendro-floricol să fie cele din facturile de achiziție ale acestora”. Potrivit raportului Curții de Conturi, „consecin- țele economico-financiare ale angajării unor cheltuieli bugetare, în condițiile în care nu au fost respectate cerințele de economicitate privind efectuarea cheltuielilor bugetare, constituie diminuarea resurselor financiare ale entității, respectiv crearea unui prejudiciu în rezervele bugetului local estimat la nivelul sumei totale de 71.157 de lei, din care 62.851 de lei diferență în plus la materialele achiziționate, la care se adaugă beneficiul nerealizat în sumă de 8.306 lei”.