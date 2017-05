Gerovital, un brand național care aducea României mai mulți bani decât industria auto

”Nu se moare de batranete, ci de boala." Aceasta era convingerea profesorului doctor Ana Aslan, care a ajutat-o sa puna la punct produsele cu marca Gerovital. O marca de trei ori unica in lume: a promovat o noua stiinta, geriatria, a impus infiintarea primului institut de specialitate si a devenit celebra fara nici un fel de campanie publicitara.

Gerovital H3 este produsul farmaceutic care detine performanta, unica in lume, de a fi dat nastere uneia din cele mai moderne specialitati medicale: geriatria. Istoria Gerovital debuteaza in anul 1946, la Clinica Medicala din Timisoara, cand prof. dr. Ana Aslan incepe sa studieze efectul intineritor al procainei. Confratii de breasla din tara si din strainatate priveau cu scepticism ambitia romancei de a descoperi si stapani elixirul tineretii. Si, totusi, nu a fost singura in minunatul ei demers. Profesorul C.I. Parhon, doctor si profesor de endocrinologie, presedinte al Consiliului de Ministri, accepta sa infiinteze, in premiera mondiala, in 1952 Institutul de Geriatrie. „A fost lucrarea deosebita a lui Dumnezeu. Atunci genialitatea s-a numit Ana Aslan, care a avut sansa sa intalneasca un medic in pozitia de prim-ministru", considera doctorul Maria Georgescu, eleva profesorului Aslan si actualul director al institutului. Infiintarea institutului a provocat un veritabil „cutremur". A miscat lumea stiintifica, dar mai ales a dat noi sperante omului. Pentru ca tot in anul de gratie 1952, profesorul Ana Aslan prepara vitamina H3 - Gerovital, produs farmaceutic cu proprietati regeneratoare. Prepararea in serie si introducerea in circuitul farmaceutic a produsului incepe in 1958. Prin inventare si brevetare la OSIM, probabil, ca istoriei Gerovital H3 ar fi trebuie sa i se puna punct. Dar ea abia incepea.

Secretul se afla in metoda ”Ana Aslan"

Potrivit legislatiei Romaniei din perioada 1947-1989, dreptul asupra marcii Gerovital a apartinut institutului si statului. Inainte de 1989, OSIM a facut ce i s-a dictat, iar dupa 1989, cei 12 directori care s-au succedat la conducere Institutului ”Ana Aslan" nu prea au avut timpul necesar sa rezolve problema proprietatii asupra marcilor Gerovital. Aceeasi soarta are si Aslavital, un alt produs farmaceutic pus la punct de profesorul Aslan. Culmea, la ora actuala, Instititutul „Ana Aslan" care efectueaza tratamente complexe aplicand metoda „Aslan" cumpara aceste produse, uneori chiar cu dificultati.

In prezent, medicamentele Gerovital si Aslavital sunt in proprietatea Sicomed, cremele sunt produse de doua fabrici de cosmetice: „Gerovital Cosmetics" si „Farmec" Cluj.

”Marca Gerovital a fost inrgistrata in 140 de tari. Dar marca fara metoda Ana Aslan este lipsita continut. Ceea ce aduce mari prejudicii institutului", este de parere doctorul Maria Georgescu. De fapt, aici este secretul: produsul Gerovital trebuie administrat respectand metoda Ana Aslan. ”

Sper sa se refaca reteaua nationala de geriatrie. Acum este un paradox, intretinut de lipsa de comunicare a conducerii Sicomed. Avem sectii sau ambulatorii de geriatrie care nu pot cumpara medicamentele. Incerc sa dialoghez cu Sicomed, dar fara ecou", marturiseste directorul Maria Georgescu.

Semnatura

Gerovital este un nume care a cunoscut celebritate, sfidand toate regulile publicitatii. Ea s-a impus fara ajutorul campaniilor publicitare. Nu a avut nevoie de nici un element din binecunoscutul arsenal pus in actiune de firme specializate. N-au existat clipuri, melodii, postere, sloganuri. ”Profesorul Ana Aslan, elevii ei, ambasadorii Romaniei si intr-o masura Ministerul Turismului au lansat produsul in lume. Dar cel mai bine au jucat rolul de agenti publicitari pacientii. De la VIP-uri pana la persoane necunoscute, toti animati de dorinta fireasca de a trai mai mult, fara probleme de sanatate si fara infirmitati fizice si mentale. Era o vreme cand in afara Romania era sinonima cu Gerovital si Aslan", precizeaza directorul Institutului, dr. Maria Georgescu.

Daca s-ar impune necesitatea unui slogan pentru marca Gerovital, poate cel mai indicat ar fi conceptul sintetizat de insasi Ana Aslan: ”Sa dam viata anilor si ani vietii".

Nu se stie cine a conceput ambalajele produselor purtand marca Gerovital, dar cu siguranta a avut o idee formidabila. Medicamentele Gerovital sunt garantate de semnatura olografa a prof. dr. Ana Aslan. Din pacate, asa cum ne-a declarat directorul institutului, ”in zece ani cat am stat in preajma prof. dr. Ana Aslan niciodata nu am vazut aceast semnatura pe vreun document. Poate ca asa a semnat prof. dr. Aslan in tinerete si, apoi, si-a modificat-o. Ceea ce mi se pare ciudat".



O marca celebra in intreaga lume

Gerovital a adus Romaniei venituri imense. In anii cand granitele erau inchise, in Romania soseau, intr-o discretie desavarsita, reputate personalitati din toate colturile lumii, cu scopul de a beneficia de principiile miraculoase ale marcii Gerovital. De Gaulle, Tito, Hrusciov, J.F. Kenedy, Marcos, Indira Ghandi, Golda Mayer, Sucharno, Sucharto, Imelda Marcos, Marlene Dietrich, Franc Sinatra, Charlie Chaplin, Claudia Cardinale sunt doar o parte dintre cei care au urmat tratamentul geriatric dupa metoda Aslan.

Beneficiile tratamentului

Tratamentul geriatric aplicat in Romania, respectand metoda Ana Aslan, are un caracter complex, avand ca rezultat profilaxia si incetinirea proceselor involutive si ale patologiei asociate batranetii. Gerovital nu inseamna intinerire miraculoasa. In schimb prezinta avantajul de a influenta pozitiv starea fizica si psihica, de a incetini imbatranirea organismului, de a ameliora reumatismul cronic degenerativ si are efect antidepresiv. Tratamentul geriatric Aslan vine in completarea curelor balneare in statiuni ca: Herculane, Covasna, Sinaia, Eforie Nord, Mangalia, Neptun.

ISTORIC

1958 - incepe prepararea Gerovital pe scara larga si este comercializat in farmacii

1980 apare Aslavital, un alt produs geriatric Serviciile secrete din tara noastra au date care dovedesc piratarea celor doua marci.

2004 - Gerovital si Aslavital sunt in proprietatea Sicomed, cremele sunt produse de doua fabrici de cosmetice: "Gerovital Cosmetics " si "Farmec" Cluj.

