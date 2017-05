Box: Joshua, gata pentru un nou meci cu Kliciko

Campionul mondial al greilor în versiunile IBF, WBO şi IBO, britanicul Anthony Joshua, spune că este gata pentru un nou meci cu Vladimir Kliciko, la două zile după ce l-a învins pe ucrainean într-o gală desfăşurată pe Wembley, în faţa a 90.000 spectatori.

Joshua, 27 de ani, l-a învins pe Kliciko, 41 de ani, după 11 runde, ajungând la 19 victorii, în timp ce adversarul său are 64 de meciuri câştigate şi 5 pierdute.

O clauză stipulată în contractul celor doi pugilişti înainte de lupta care a avut loc sâmbătă lasă posibilitatea unei revanşe, însă boxerul ucrainean a menţionat că se va mai gândi până va lua o decizie.

"O revanşă ar fi binevenită. Eu cred că Vladimir ar vrea un nou meci pentru că este un luptător şi un un luptător este singurul care poate decide când se va opri. Dar cred că echipa din jurul său, inclusiv soţia şi fratele său, ar putea să-l sfătuiască diferit. Am respect pentru el, atât în afara cât şi în interiorul ringului. Nu m-ar deranja o nouă luptă dacă el va dori. Depinde doar de el... deci dacă vrea să ne confruntăm din nou, nicio problemă'', a spus Joshua.

Dacă Kliciko se va retrage, Joshua are şanse să se confrunte cu un conaţional, fostul campion Tyson Fury, care ar putea reprimi licenţa pentru a boxa.

