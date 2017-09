Garbine Muguruza și Maria Șarapova calificate în optimi de finală

Jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, cap de serie 3, alături de rusoaica Maria Şarapova s-au calificat în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, ultimul Grand Slam al anului, după ce le-au...

Atacantul echipei Everton, Wayne Rooney, a fost reținut de poliție sub acuzația de conducere sub influența băuturilor alcoolice, joi, în apropierea locuinței sale din Cheshire, informează The...