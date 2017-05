Nicu Vlad candidează la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Haltere

Dragos Stoica/Intact Images Nicu Vlad Nicu Vlad





Preşedintele Federaţiei Române de Haltere, Nicu Vlad, a declarat, marţi, pentru AGERPRES, că va candida la preşedinţia Federaţiei Internaţionale de Haltere acolo unde susţine că are 25% şanse de reuşită deoarece "lumea vrea o schimbare".



El a menţionat că ungurul Ajan Tamas conduce federaţia internaţională din 1973 din postura de secretar general, iar din 2000 din cea de preşedinte executiv. "Suntem mai mulţi candidaţi, şapte, însă efectiv cu şanse de a câştiga alegerile pentru postul de preşedinte suntem patru: eu, actualul preşedinte, Ajan Tamas, Antonio Urso (Italia) şi Mohamed Yousef Al-Mana (Qatar). Eu consider că am 25% şanse, pentru că într-adevăr lumea vrea o schimbare. Actualul preşedinte conduce din 1973, atunci a început ca secretar general, iar din 2000 ca preşedinte. Aşa că sunt şanse reale", a spus Nicu Vlad pentru AGERPRES.



Oficialul FRH va candida la alegerile organizate în cadrul Congresului Federaţiei Internaţionale de Haltere de la Bangkok din 29-30 mai şi pentru alte trei funcţii: secretar general, prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinte.



Nicu Vlad a menţionat că la Congres se fac alianţe între membrii afiliaţi pentru a se susţine pentru diversele posturi în cadrul federaţiei. "Este important şi ce se întâmplă în culise, pentru că se fac alianţe între membrii afiliaţi să se susţină pentru diferite posturi. Eu de exemplu nu voi face o alianţă cu italianul Antonio Urso, care este actualul preşedinte al Federaţiei Europene de Haltere. La alegerile pentru preşedinţia federaţiei europene am făcut o alianţă şi ne-am înţeles ca eu să îl susţin la europene, iar el pe mine la federaţia internaţională. Dar după ce a câştigat acolo a uitat şi acum candidează şi aici. Şi nu e prima oară când face acest lucru. Am discutat cu Al-Mana din Qatar să fac o alianţă, să vedem. El controlează federaţiile din Asia şi o parte din Africa. Sper să nu facă o alianţă pe la spatele meu cu actualul preşedinte, Ajan Tamas", a explicat Nicu Vlad.



"Ar fi o mare mândrie pentru mine să reprezint România la cel mai înalt nivel, adică din funcţia de preşedinte. Dar în acelaşi timp, m-aş bucura şi pentru postul de prim-vicepreşedinte, pe care îl deţin acum, sau chiar pentru cel de vicepreşedinte", a adăugat fostul halterofil român.



Cei şapte candidaţi pentru postul de preşedinte al Federaţiei Internaţionale de Haltere sunt Ajan Tamas (Ungaria), Mohamed Yousef Al-Mana (Qatar), Wenguang Ma (China), Ali Moradi (Iran), Monico Puentevella (Filipine), Antonio Urso (Italia) şi Nicu Vlad (România).



Federaţia Internaţională de Haltere are 192 de federaţii naţionale afiliate, dar dintre acestea doar 152 vor avea drept de vot la alegerile din cadrul Congresului de la Bangkok, programat în 29 şi 30 mai.

AGERPRES