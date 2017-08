Inca un tun. Gigi Becali a anuntat transferul lui Florinel Coman: "Dumnezeu l-a pus să joace așa slab"

FC Viitorul Constanta





Atacantul echipei de fotbal FC Viitorul, Florinel Coman, a fost achiziţionat, luni, de clubul FCSB, transferul fiind anunţat oficial de gruparea constănţeană pe site-ul oficial.



"Crescut în ultimii şapte ani în Academia de Fotbal 'Gheorghe Hagi', Florinel Coman a părăsit clubul constănţean şi a devenit definitiv jucătorul formaţiei FCSB începând de astăzi. FC Viitorul îi mulţumeşte lui Florinel Coman pentru aportul adus la ascensiunea echipei constănţene spre vârful piramidei Ligii I în sezonul precedent şi îi urează mult succes în carieră", se menţionează pe site-ul citat.



În vârstă de 19 ani, Florinel Coman a început fotbalul la CS Luceafărul Brăila, după care a fost legitimat la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi. Component al echipe naţionale Under 21 a României, Coman a evoluat în actualul sezon pentru FC Viitorul 5 partide, fără să marcheze niciun gol.

Transferul a fost confirmat oficial astăzi de Gigi Becali, patronul FCSB-ului, într-o emisiune televizată.

"Mâine, Coman e la antrenament alături de Budescu și Alibec. Nu mă sperie forma lui slabă, Dumnezeu l-a pus să joace așa slab ca să ajungă la Becali. M-am înțeles cu Hagi și băiatul nu va mai pleca în Austria", a spus patronul roș-albaștrilor, la TV Sport Ro.

Florinel Coman a fost la Palat, unde a fost prezentat alături de Gigi Becali și impresarul Pietro Chiodi. Puștiul de 19 ani a oferit și primele declarații și nu s-a sfiit să recunoască că a ținut cu Dinamo în copilărie.

"Mă bucur că am ajuns aici, e un pas înainte și sper să nu dezamăgesc. Va fi presiune, dar presiune a fost și la Viitorul. Am venit să fac un pas mare, simțeam că trebuie să fac o schimbare și iată că am și făcut această schimbare. În copilărie am ținut cu Dinamo", a declarat Coman.

În lotul actual al echipei FCSB mai sunt şapte jucători care au evoluat în ultimii ani la FC Viitorul, Mihai Bălaşa, Denis Alibec, Florin Tănase, Vlad Achim, Robert Grecu, Dragoş Nedelcu şi Romario Benzar.

