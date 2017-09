Ce spune Christoph Daum despre demisia sa de la conducerea naționalei României

Selecţionerul echipei naţionale, Christoph Daum (63 de ani), a declarat, luni seara, după înfrângerea cu scorul de 1-0 suferită în meciul din deplasare cu Muntenegru care a dus la ratarea calificării primei reprezentative la Cupa Mondială din 2018, că nu depinde de el dacă va rămâne la conducerea României, precizând că nimeni nu e vinovat de eşecul din această campanie.



"Nu depinde de mine dacă voi rămâne sau nu. Nu iau eu decizia asta. Contractul meu, după cum se ştie, spune că se termină automat la finalul campaniei dacă nu obţinem calificarea la Cupa Mondială. Mă voi gândi la acest lucru, voi discuta cu administraţia federaţiei şi cu preşedintele Burleanu. Vom lua o decizie care să fie cea mai bună pentru viitorul fotbalului românesc. Dacă îmi voi da demisia? Este o întrebare de presă care mi se pune de 8-9 luni. Nu am răspunsul în buzunar. Trebuie să mă gândesc. Nu vreau să dau un răspuns influenţat de emoţii. Nimeni nu e vinovat de ratarea acestei calificări. Trebuie să învăţăm din această campanie, să încercăm să devenim mai puternici, nu să distrugem ceva sau să dăm vina pe cineva. Repet, voi discuta cu conducerea federaţiei şi vom lua o decizie împreună. Dacă voi simţi că pentru România va fi mai bine fără mine, voi pleca", a spus Daum la postul TVR 1.



Acesta a menţionat că Muntenegru a câştigat pe merit partida de luni seara, precizând în acelaşi timp că este foarte supărat că nu a putut oferi României o calificare. "Până la urmă fotbalul se joacă pe goluri. Iar adversarii noştri au marcat un gol fantastic şi meritau să câştige astăzi. Împărtăşesc dezamăgirea fanilor români. Sunt foarte supărat că nu am putut oferi o calificare României. Am fost atacat în mod incredibil din multe părţi, dar a fost o plăcere să muncesc pentru echipa naţională a României. Acum sunt puţin dezamăgit de multe lucruri, trebuie să mă calmez".



Echipa naţională de fotbal a României a pierdut orice şansă de calificare la Cupa Mondială din 2018, după ce a fost învinsă de selecţionata Muntenegrului cu scorul de 1-0 (0-0), luni seara, pe Gradski Stadion din Podgorica, într-un meci din Grupa E a preliminariilor competiţiei. România mai are de jucat două partide în această campanie, cu Kazahstan pe 5 octombrie, la Ploieşti, şi cu Danemarca, pe 8 octombrie, în deplasare.



România nu s-a mai calificat la o Cupă Mondială din 1998.



În ultima perioadă tot mai mulţi oameni de fotbal au solicitat schimbarea din funcţie a germanului Christoph Daum, primul selecţioner străin al reprezentativei României. De asemenea, spectatorii prezenţi, vineri seara, pe Arena Naţională, la meciul cu Armenia, i-au cerut demisia selecţionerului Christoph Daum, atât la scorul de 0-0, cât şi după marcarea golului victoriei României în prelungiri de către Alexandru Maxim.

www.agerpres.ro