Neymar a semnat un contract pe cinci ani cu PSG

Atacantul brazilian Neymar a semnat un contract pe o perioadă de cinci ani cu echipa franceză Paris Saint-Germain, care a achitat clubului spaniol FC Barcelona clauza de eliberare de 222 milioane de euro, ceea ce face din el cel mai scump transfer din istoria fotbalului, transmite AFP.



Neymar (25 ani) va susţine o conferinţă de presă pe stadionul ''Parc des Princes'', vineri, la ora 14,30 (ora României), potrivit potrivit clubului francez.



Neymar va fi prezentat publicului sâmbătă, la ora 16,45 (ora României), înaintea primului meci al parizienilor în acest sezon de Ligue 1, acasă, cu nou-promovata Amiens (18,00).



''Sunt extrem de fericit că vin la Paris Saint-Germain. De la sosirea mea în Europa, acest club a devenit unul dintre cele mai competitive şi mai ambiţioase. cea mai mare provocare, care m-a motivat de a mă alătura noilor coechipieri, este să ajut clubul să câştige titluri la care visează suporterii săi. Ambiţia clubului Paris Saint-Germain m-a sedus, la fel ca şi pasiunea şi energia pe care le suscită'', a afirmat jucătorul brazilian, într-un comunicat.



''Am petrecut patru ani în Europa şi sunt gata să fac faţă provocării. De azi, voi face totul pentru a ajuta echipa să câştige, să deschid noi orizonturi pentru club şi să facem fericiţi milioanele de suporteri din toată lumea'', a mai spus Neymar.



La rândul său, preşedintele clubului, qatarianul Nasse Al-Khelaifi, şi-a manifestat bucuria imensă pentru realizarea transferului: ''Îl primim pe Neymar la PSG cu o imensă bucurie şi o mare mândrie. Neymar Jr este azi unul dintre cei mai buni din fotbalul mondial. Cultura sa profundă a victoriei, forţa sa de caracter şi sensul său de leadership fac din el un mare jucător. Ne va aduce o energie foarte pozitivă''.



''În şase ani am construit un proiect ambiţios care ne-a adus deja la cel mai înalt nivel în fotbalul naţional şi european. Azi, prin sosirea lui Neymar Jr, am convingerea că ne vom apropia, cu susţinerea fanilor noştri, de cele mai mari visuri ale noastre'', a mai spus şeful clubului parizian.



Reprezentanţii lui Neymar au formalizat plecarea sa de la FC Barcelona după o zi (joi) de suspans, achitând direct clubului catalan suma de 222 de milioane de euro, ''clauza de eliberare'' prevăzută în contractul său.



''În această după-amiază (joi, n. red.) reprezentanţii legali ai lui Neymar Jr. s-au prezentat la birourile clubului şi au realizat plata a 222 milioane de euro, reprezentând indemnizaţia de rupere unilaterală a contractului dintre cele două părţi'', a anunţat clubul FC Barcelona, la câteva ore după ce Liga spaniolă de fotbal a refuzat să valideze plata clauzei.



Clubul a indicat că va transmite la UEFA toate detaliile acestei operaţiuni, pentru a ''determina responsabilităţile disciplinare ce decurg din acest caz''.



În mod normal, Neymar trebuia să plătească clauza la Liga spaniolă, iar aceasta să transfere suma clubului care vindea jucătorul, la forul iberic a refuzat cecul primit joi dimineaţa.



Achiziţionarea lui Neymar de către PSG a fost contestată de Liga spaniolă de fotbal. Preşedintele acestui for, Javier Tebas, a anunţat că va sesiza UEFA şi va face o plângere împotriva clubului PSG pentru nerespectarea regulilor fair play-ului financiar impus cluburilor.



Tebas acuză Qatarul că injectează fonduri în PSG, violând astfel regulile fair play-ului financiar al UEFA şi cele legate de concurenţa în Uniunea Europeană.



UEFA a anunţat că va studia detaliile transferului pentru a se asigura că acesta respectă principiile fair play-ului financiar.

